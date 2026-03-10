La OTAN suspende a la empresa española FMG por posibles irregularidades en contratos de munición

La investigación abarca supuestos casos de corrupción y fraude en la NSPA, incluyendo la posible filtración de información privilegiada a determinados proveedores.

La medida se tomó junto a la suspensión de la israelí Elbit Systems, tras graves acusaciones de prácticas indebidas en la adjudicación de contratos.

La suspensión impide temporalmente a FMG participar en nuevas licitaciones, aunque mantenía al menos tres contratos en curso con la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA).

La OTAN ha suspendido a la empresa española Fábrica de Municiones de Granada (FMG) por posibles irregularidades en contratos de munición.

La empresa española Fábrica de Municiones de Granada (FMG), cuya matriz es el grupo industrial-tecnológico checo CSG, fue suspendida en el marco de los presuntos casos de irregularidades que afectan a la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA), informó este martes el diario belga ‘Le Soir’.

Según documentos confidenciales consultados por ese medio, FMG fue “temporalmente inhabilitada para licitar nuevos contratos” el pasado mes de julio, y cuando la suspensión entró en vigor la compañía española mantenía al menos tres contratos en curso para el suministro de proyectiles de 120 milímetros a la NSPA.

‘Le Soir’ añade que el procedimiento para excluir a FMG de las licitaciones de la agencia se notificó el mismo día que el dirigido contra Elbit Systems, líder israelí en materia de defensa, “uno de cuyos intermediarios es actualmente buscado por la justicia belga”.

La suspensión de ambas empresas se adoptó “con carácter de urgencia, tras graves acusaciones que indicaban que los proveedores probablemente habían incurrido en prácticas reprensibles, incluidas irregularidades en la adjudicación de contratos”, según ese diario, que cita una carta remitida por la dirección del programa de municiones de la Alianza a los países miembros el pasado 31 de julio para informarles de las medidas.

Desde que se destapó el año pasado la investigación sobre presuntas irregularidades en la agencia encargada de la adquisición de material militar, con sede en Luxemburgo, la OTAN insiste en que no tiene “tolerancia para el fraude o la corrupción”, según recoge la agencia EFE.

Corrupción y fraude

Medios como ‘Le Soir’ o ‘Follow the Money’ han informado de supuestos casos de corrupción y fraude en el seno de la NSPA, responsable de adquirir, operar y mantener sistemas de armas, suministro de combustible, servicios portuarios, logística aeroportuaria, transporte aéreo, así como servicios médicos y de ‘catering’.

La investigación trata de dilucidar, en particular, cómo se habría compartido presuntamente información privilegiada sobre licitaciones de la NSPA con determinados proveedores de armas y municiones.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recibió en mayo del año pasado una solicitud del fiscal federal belga para levantar la inmunidad funcional de tres miembros del personal de la NSPA, antiguos y actuales, inmunidad que Rutte levantó ese mismo día.

Además, el secretario general y la directora general de la NSPA impulsaron un grupo de trabajo de investigación conjunto entre la sede de la OTAN y el personal de la agencia para reforzar la capacidad de detectar y perseguir posibles casos de fraude y corrupción por parte de empleados o contratistas.

Por su parte, también en mayo pasado, la Fiscalía de Luxemburgo informó mediante un comunicado de varios registros realizados en el marco de una operación destinada a esclarecer un caso que implicaría a funcionarios activos y retirados de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones.