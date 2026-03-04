Una fragata de Irán con 180 tripulantes se hunde cerca de las costas de Sri Lanka tras el ataque de un submarino

No se detectaron otros buques o aeronaves en la zona durante el ataque y la prioridad actual es el rescate de supervivientes.

La fragata iraní IRIS Dena se ha hundido este miércoles frente a las costas de Sri Lanka, según han confirmaron las autoridades del país. El ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, informó ante el Parlamento que el buque se había hundido y que los equipos de emergencia habían iniciado una amplia operación de búsqueda y rescate.

Fuentes de la Armada y del Ministerio de Defensa de Sri Lanka indicaron que el barco habría sido atacado por un submarino, aunque por el momento se desconoce la autoría del ataque, según Reuters.

Al menos 101 personas permanecen desaparecidas tras el incidente ocurrido en aguas del océano Índico, frente a la costa sur del país.

El portavoz de la Marina de Sri Lanka ha detallado que 32 tripulantes heridos fueron rescatados y trasladados a un hospital estatal en la ciudad portuaria de Galle, donde reciben tratamiento médico.

Tras recibir una llamada de socorro del buque iraní, la Marina alertó a la Fuerza Aérea, y ambas instituciones lanzaron una operación conjunta de búsqueda y salvamento.

Las autoridades srilanquesas precisaron que su prioridad se centra actualmente en salvar vidas, dejando para una fase posterior la investigación sobre las causas del incidente.

Asimismo, confirmaron que no se ha detectado la presencia de otros buques o aeronaves en la zona en el momento del ataque.

"Tenemos la esperanza de poder rescatar a más personas y continuaremos con las operaciones hasta estar seguros", declaró un portavoz militar, destacando los esfuerzos continuos de los equipos de rescate en el área afectada.

