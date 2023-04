¿Qué pasa si un país bloquea ChatGPT? Esto es lo que están haciendo en Italia para saltarse el veto

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) anunció hace unos días su decisión de iniciar de oficio actuaciones previas de investigación de la empresa estadounidense OpenAI, muy conocida por ser quién está detrás del chatbot de inteligencia artificial ChatGPT, ante la posibilidad de que estuviese incumpliendo la normativa vigente.

De igual forma, el Comité Europeo de Protección de Datos (EDPB) también informó de la apertura de un grupo de trabajo acerca de esta inteligencia artificia generativa. La finalidad del mismo es la de promover la cooperación y el intercambio de información acerca de posibles iniciativas a ejecutar para aplicar el Reglamento Europeo realizas por parte de las Autoridades de Protección de Datos.

En la actualidad existe una gran preocupación en la comunidad científica y de expertos en el sector tecnológico, al considerar que la inteligencia artificial tiene elevados riesgos, además de las consecuencias catastróficas que podría llegar a causar un fallo en esta tecnología, sobre todo relacionados con los datos de los usuarios.

La situación de ChatGPT en Europa

En Europa la situación de ChatGPT es delicada en determinados países, y es que Italia comunicó su intención de vetar ChatGPT, lo que provocó que OpenAI respondiese rápidamente bloqueando el acceso a su herramienta de IA generativa de texto. A pesar de todo, su director ejectuvio, Sam Altman, aseguró que desde su compañía siguen "todas las leyes de privacidad".

Sin embargo, el país transalpino no es el único preocupado por la privacidad, y los reguladores de Alemania y Francia han comenzado a investigar ChatGPT por si deciden la imposición de bloqueos similares. Y ahora, también ha llegado a la Agencia Española de Protección de Datos.Sin embargo, a diferencia de lo que ha sucedido en Italia, en el resto de países no se han establecido prohibiciones o restricciones en el uso de OpenAI. A continuación te explicamos lo que sucedería en este caso.

¿Qué pasa si un país bloquea ChatGPT?

Ante la situación que se presenta, son muchas las personas que se preguntan sobre lo que sucedería si un país bloquea ChatGPT, una inteligencia artificial que en estos momentos pasa por un momento de gran éxito, al registrar 10 millones de usuarios diarios en menos de 40 días desde su lanzamiento. Esto la hizo convertirse en la plataforma de internet con el crecimiento más acelerado de toda la historia.

Son, por lo tanto, millones de personas las que cada día se conectan a esta herramienta, y aunque se produzcan bloqueos por parte de algunos países, existe la posibilidad de eludir la prohibición a través de los servicios VPN, tal y como se pudo observar cuando OpenAI geobloqueó el acceso a su servicio en Italia.

Desde que la prohibición se aplicó el 1 de abril, los servicios de VPN han registrado un gran crecimiento, con unos datos de descargas muy superiores a los registrados antes de que se prohibiesen los servicios de ChatGPT en el país transalpino.

OpenAI ha explicado que, aunque los usuarios puedan usar una VPN para eludir el bloqueo al cambiar su dirección IP por una que no sea italiana, es posible que cuentas de ChatGPT inicialmente registrados en Italia ya no estén disponibles, por lo que podrían tener que crear una nueva cuenta con una IP no italiana, un mal menor a cambio de poder seguir disfrutando de este servicio. Los datos reflejan que el interés de los italianos por las VPN ha llegado a crecer un 600%.

Una VPN es una red privada virtual, un software de seguridad que cifra todos los datos que salen de un dispositivo al mismo tiempo que falsea la ubicación real de la dirección IP de las personas. De esta manera, sirve para poder utilizar servicios que en un país están bloqueados simulando que el usuario se encuentra en otro en el que la herramienta no esté vetada.

ChatGPT podría regresar a Italia a finales de mes

Como hemos mencionado, Italia es el único país en el que está prohibido el uso de ChatGPT, pero esta prohibición podría llegar pronto a su fin, y es que la GPDP ha dado de plazo hasta el 30 de abril para que OpenAI cumpla con una serie de requisitos relacionados con la privacidad. En el caso de que cumpla con las demandas exigidas por parte del regulador, la herramienta podría regresar a Italia.

Desde OpenAi se han mostrado satisfechos con que "el Garante italiano esté reconsiderando su decisión y esperamos trabajar con ellos para que ChatGPT vuelva a estar disponible para nuestros clientes en Italia pronto". Entre los requisitos que le han sido exigidos se encuentra la necesidad de que OpenAi publique información en su página web acerca de cómo y por qué procesa la información personal de los usuarios y de los quie no son usuarios, además de proporcionar la opción de eliminar o modificar estos datos.

De igual forma, OpenAi tendrá que confiar en el consentimiento o "interés legítimo" para el uso de datos personales para el entrenamiento de los algoritmos de ChatGPT. También se obliga a la empresa a la verificación de las edades de los usuarios, así como la configuración de un sistema para filtrar a los menores de 13 años y a adolescentes de entre 13 y 18 años que no tengan el consentimiento de sus padres. En el caso de que se cumplan con todas estas exigencias, la autoridad supervisora italiana levantará la limitación temporal de sus ciudadanos a ChatGPT.

