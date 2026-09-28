Israel amonesta a la encargada de negocios española por el lema a favor de Palestina que pronunció la ministra Rego

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Las claves Generado con IA Israel amonesta a la encargada de negocios española en Tel Aviv tras declaraciones de la ministra Sira Rego a favor de una Palestina libre. El Gobierno israelí considera que el lema usado por Rego implica la eliminación del Estado de Israel, mientras que España defiende que aboga por derechos básicos para los palestinos. Israel también retira estatus diplomático a representantes de Países Bajos y toma contramedidas contra Reino Unido por sus sanciones a los asentamientos israelíes en territorios ocupados. Las tensiones entre Israel y España se agravan tras acusaciones previas de antisemitismo y vetos a altos cargos españoles por declaraciones similares.

La encargada de negocios de la Embajada de España en Israel, Francisca Pedrós, ha sido convocada este lunes para recibir "una amonestación" en el Ministerio de Exteriores después de que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, afirmase el jueves que la sociedad española apoya una "Palestina libre desde el río hasta el mar".



"Esta declaración forma parte de una política sistemática antiisraelí impulsada por el gobierno español y su presidente, Pedro Sánchez", denuncia el comunicado de Exteriores, que emplaza a Pedrós a presentarse ante Gilad Cohen, director de Asuntos Político-Estratégicos.



Según el texto de Exteriores, las palabras usadas por Rego apoyan "la eliminación del Estado de Israel". Sin embargo, desde la perspectiva del Gobierno de España, el lema aboga porque los palestinos logren derechos básicos y el derecho a la autodeterminación en lugar de "continuar viviendo bajo un régimen militar israelí desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo".

El pasado 24 de septiembre, Rego, durante un desayuno del Fórum Europa, reivindicó que España "no se ha equivocado de bando" al mostrarse "del lado de los derechos humanos y del pueblo palestino", antes de citar como muestras "de orgullo" el parón de la Vuelta Ciclista a España o el boicot a Eurovisión, entre otras.



"Es más, la posición de la sociedad española es nítida por una Palestina libre desde el río hasta el mar. Y por eso, en el Gobierno hemos mantenido durante estos años una posición de dignidad con el reconocimiento del Estado de Palestina, con el embargo de armas", añadió la ministra.



Ese mismo jueves, la encargada de negocios de Israel en España, Dana Erlich, ya acusó a Rego de antisemitismo. "España no es antisemita. Esta ministra sí lo es", escribió Erlich en su cuenta de X adjuntando un vídeo con las palabras de la ministra.

España no es antisemita.

Esta Ministra, sí lo es. https://t.co/R2rijZwQMD — Dana Erlich 🇮🇱 (@DanaErlich) September 24, 2026

Ya en septiembre de 2025, Israel prohibió la entrada al país de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, que también ha pronunciado el lema en convocatorias públicas. Rego ya estaba vetada por reclamar a la Unión Europea que rompiera "todos los vínculos con Israel y le impusiera sanciones".

Contra Países Bajos y Reino Unido

El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, anunció este domingo que Israel revocará el estatus diplomático de los representantes de Países Bajos en Ramala, Cisjordania, en respuesta a las sanciones comerciales impuestas por este país a los asentamientos israelíes en este territorio ocupado, ilegales según el derecho internacional.



La nota sostiene que si los Países Bajos desean seguir representando los intereses de los ciudadanos palestinos, deberán hacerlo "desde el territorio de la Autoridad Palestina".



La medida se produce en respuesta a la entrada en vigor en Países Bajos de una ley que prohíbe el comercio con productos israelíes provenientes de los territorios ocupados de Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán.

Ya este agosto, tras anunciarse la aprobación de la ley, Israel ordenó la expulsión de la delegación de Países Bajos del centro multinacional para la supervisión del alto el fuego en Gaza en Kiryat Gat (sur de Israel) después de que el Gobierno neerlandés cometiera "acciones antiisraelíes".



"Cualquier país que actúe de manera hostil y unilateral contra Israel perderá influencia y relevancia en la región", aseguró el ministro.



De forma parecida, el ministerio de Exteriores israelí ya anunció a principios de este mes una serie de "contramedidas" contra el Reino Unido, entre ellas el cierre de su consulado en Jerusalén, en respuesta a las sanciones comerciales anunciadas por este país a los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada.

