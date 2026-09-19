Conmoción en el Islam por el ataque contra la Meca: Turquía y Pakistán se ofrecen a Riad para defenderla de los hutíes

La Meca es el lugar más sagrado del islam y un ataque causaría conmoción entre los musulmanes de todo el mundo, aumentando la tensión en la región.

El control de los hutíes sobre zonas estratégicas de la costa yemení pone en riesgo rutas clave para el comercio y exportación de petróleo saudí.

Turquía y Pakistán han ofrecido apoyo a Riad para defender La Meca, invocando un pacto de defensa conjunta firmado recientemente con Arabia Saudí.

Arabia Saudí interceptó un dron al sur de La Meca, acusando a los hutíes de intentar atacar la ciudad sagrada y aterrorizar a los peregrinos.

Las defensas aéreas de Arabia Saudí interceptaron un dron al sur de La Meca esta semana antes de que entrara en el espacio aéreo restringido sobre la ciudad santa. Las autoridades acusaron a los hutíes, milicia aliada de Irán, de tratar de "aterrorizar a los peregrinos que visitan la Mezquita Sagrada" y herir "los sentimientos de millones de musulmanes".

El duro comunicado saudí lo califica como "un acto vergonzoso" que quedará como "una mancha de la vergüenza". Los hutíes lo califican de "invenciones y mentiras", negando que tuvieran por objetivo el lugar sagrado, aunque sí reconocen su autoría en ataques a instalaciones militares y petroleras en la zona, según declaró su portavoz, Yahya Saree.

El portavoz de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, aseguró que Irán no tiene ninguna relación con la actual escalada de tensión. "En lo que respecta a Yemen, nosotros no tenemos nada que ver con ello", declaró en una entrevista con RTVE.

Sin embargo, Turquía y Pakistán sí se han implicado más allá de condenar el ataque. El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, ha planteado que podría justificar la aplicación del pacto de defensa común que mantienen los tres países y que lleva precisamente el nombre de la ciudad santa, ya que se firmó ahí.

Pakistán, Turquía y Arabia Saudí firmaron a comienzos de agosto en La Meca un acuerdo de defensa conjunta que establece que una agresión contra uno de los tres países será considerada un ataque contra los demás.

Este dron constituiría el segundo intento de los hutíes de atacar La Meca desde el lanzamiento de un misil balístico en julio de 2017, según afirmó el portavoz de la coalición militar que lucha contra ellos en Yemen, el saudí Turki al-Malki, en un comunicado ese mismo día.

El ataque recuerda otro incidente en el primer mes de guerra: un misil iraní llegó a dañar un muro de la ciudad vieja de Jerusalén, hogar del tercer lugar más sagrado para el islam: la mezquita de Al-Aqsa, donde según la tradición coránica el profeta Mahoma, creador y divulgador del islam en el siglo VII, ascendió al cielo.

En los últimos días los hutíes han tomado el control de partes de la costa yemení del mar Rojo como el puerto de Moca y de la isla de Perim, consolidando su control sobre el estrecho de Bab el-Mandeb, uno de los pasos marítimos más importantes del mundo al conectar el océano Índico con el Mar Rojo y el Canal de Suez.

Según distintas estimaciones, esto supone para la milicia el control de 130 km de costa. Aunque la guerra en Yemen, que comenzó en 2014, se había calmado gracias a un alto el fuego en los últimos años, esta se volvió a recrudecer este mes cuando los hutíes resistieron los ataques de las fuerzas del gobierno yemení.

Esto pone en peligro las exportaciones de petróleo saudí que tuvieron que ser desviadas desde el estrecho de Ormuz, cuya circulación está en mínimos históricos desde el inicio de la guerra entre Irán y Estados Unidos hace más de medio año.

Que la ciudad sagrada resultase dañada sería la excusa perfecta para Arabia Saudí para intensificar y "machacar" aún más a los hutíes. Pero realmente "los saudíes no necesitan más razones de las que ya tienen de por sí para hacer la guerra contra ellos", declara Dolores Rubio, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.

Los hutíes siempre han sido enemigos de sus intereses en la región y proxy de Irán, prosigue. El principal temor de los sauditas es que Yemen se convierta en un estado satélite de Irán. Es por esto que siempre han formado alianzas con sus enemigos enfrentados por el control de la región.

¿Puede el ataque desencadenar una respuesta del Pacto de la Meca? "Primero habría que verificar si ese dron es yemení y en qué términos se implementa esa defensa colectiva", apunta Rubio. "Arabia Saudí debería mirar muy bien cuáles son sus auténticas alianzas en lo político-militar antes de solicitar ayuda a Turquía y Pakistán. Su principal aliado es EEUU".

Por otro lado, Pakistán está "siendo contradictorio", señala, dado que "la semana pasada afirmó que no se iba a producir ningún ataque directo contra los hutíes de Yemen", y ahora "baraja la posibilidad de un ataque aéreo conjunto”, concluye. De cualquier manera, se produciría "una escalada inmensa en la región" en caso de convocarse.

La Meca y su importancia en el Islam

Que la ciudad sagrada de La Meca sufriera daños causaría, cuanto menos, conmoción. La respuesta inmediata no sólo del mundo árabe, sino de la comunidad musulmana a nivel global.

La ciudad alberga el lugar más sagrado del Islam, la Kaaba, construcción en forma de cubo cuyo interior alberga la Piedra Negra, que según la tradición coránica procede del paraíso en la era en que Adán y Eva (Hawa) lo habitaban. El arcángel Gabriel (Yibril) se la entregó directamente del cielo a Abraham (Ibrahim).

Es alrededor de la Kaaba que los peregrinos deben dar siete vueltas en el sentido contrario a las agujas del reloj (llamadas tawaf) tras su llegada a la ciudad sagrada. Esta se encuentra dentro de la Gran Mezquita de la Meca, la más grande del mundo.

Este viaje a la Meca o Hajj es uno de los 5 pilares del islam, como lo es el ayuno durante el mes sagrado de Ramadán o el Salat (rezar cinco veces al día mirando a la Meca).

Todo creyente debe cumplir tres requisitos antes de emprender la peregrinación: tener salud, dinero suficiente para ir y tiempo para hacerlo. Además, para financiar el Hajj, está prohibido que el dinero sea haram, es decir, conseguido de manera ilícita.

Así, todo musulmán, incluidos los hutíes, deben viajar a la Meca y rezar orientados a esta. Que la ciudad sufriera daños sería perjudicial para la milicia, a pesar de que supondría un duro golpe para Arabia Saudí, su enemigo histórico.

Pero la política también se interpone. Debido al conflicto en curso, es muy difícil que un hutí pueda realizar el Hajj. Los iraníes, por ejemplo, al estar vetados en la Meca, peregrinan a la ciudad santa de Kerbala en Irak.

Rezo ante la Kaaba en la Meca. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Mariam, musulmana ceutí de 21 años, viajó a la Meca el mes pasado. Esta peregrinación tiene un significado muy especial no solo en lo religioso, sino también a nivel personal y familiar. La hizo con toda su familia, exceptuando su padre que falleció hace unos meses.

El viaje a la Meca de toda la familia unida era un deseo que él no pudo cumplir en vida. Ella y su familia decidieron ir este verano en honor a su memoria, cumpliendo así su deseo de forma póstuma.

“Fue precioso, recitar las duas (oraciones) en la Meca. Lloré muchísimo recordando a mi padre, y recorriendo los lugares donde nuestro profeta Mahoma hizo historia” cuenta.

Fahkry, también musulmán, afirma que en cuanto pueda hará su Hajj, pero debe reunir el dinero y encontrar el momento idóneo antes de marchar.

La mayor división entre creyentes

Según han explicado Saeed y Naguime, imán y trabajador de una mezquita ceutí a EL ESPAÑOL, la principal división en el islam nace de quién debía ser el sucesor de Mahoma. Pero, aseguran, son en esencia lo mismo, ya que "el Islam es uno, ambos seguimos al mismo dios y a su profeta, Mahoma".

La diferencia entre suníes y chiíes es sobre todo política, apuntan. Las guerras en Oriente Medio responden, en su opinión, a intereses económicos y territoriales. La religión es el pretexto no solo para iniciar guerras, sino también para que distintos grupos tomen partido por una facción u otra.

Sobre la fractura del islam, los chiíes eligieron seguir a Ali, el primo y yerno de Mahoma como su sucesor tras su muerte, mientras que los suníes, considerada la rama más tradicional (y quienes conforman la mayor parte de los creyentes, siendo estos más del 80% de los musulmanes a nivel mundial) consideran a Abu Bakr, su suegro y amigo personal, su legítimo sucesor.

Esta elección desencadenó la brecha más profunda del Islam y del mundo árabe. Los chiíes defienden además una interpretación más libre de los textos sagrados del Corán. Estas diferencias han creado tensiones sectarias que han llevado incluso a guerras en países como Líbano y Yemen.

Actualmente, el máximo exponente del islam chií es Irán, así como Arabia Saudí lo es del islam suní. Ambas potencias regionales han realizado alianzas con estados enemigos entre sí.

Mientras que Arabia Saudí mantiene como aliado a Estados Unidos, Irán mantiene vínculos comerciales y diplomáticos fuertes con China y buena relación con Rusia.

Hutíes posan con equipo militar capturado a las fuerzas apoyados por Arabia Saudí. Hutíes/Reuters

En cualquier caso, que la Meca se viese dañada sería una catástrofe para todo el mundo musulmán. Recordemos que el islam tiene adeptos en los cinco continentes, siendo Indonesia, en el sudeste asiático, el país con mayor número de fieles.

¿Quiénes son los hutíes?

Los hutíes nacieron como una guerrilla paramilitar formada por musulmanes chiíes de credo yazidí en los años 90 para luchar contra el gobierno central yemení, de credo suní.

El grupo se llama así por su fundador Husein Badr Edin al Huti, fallecido a manos de las fuerzas gubernamentales en 2004. Su líder actual es Abdul Malek al Huti, hermano del fundador.

Es en los 90 cuando se unifica el país en tras estar dividido en dos desde los años setenta, en que las tensiones de la Guerra Fría forjaron dos estados opuestos, cada uno aliado de uno de los bloques.

La división también procede de su condición de excolonias de los imperios Británico y Otomano: al norte la República Árabe de Yemen, y al sur, la República Democrática de Yemen.

El norte, alineado con Arabia Saudí, mantuvo un gobierno capitalista e islámico, que chocaba con la doctrina marxista de la República Democrática de Yemen.

La rivalidad entre ambos se saldó con episodios anecdóticos hasta la caída de la URSS en 1989, momento en que la República Democrática de Yemen se vio sin apoyos, tras lo que se produjo la reunificación.

Durante el gobierno de Alí Abdalá Salé, quien gobernaba hasta el estallido de la guerra civil en 2014, los hutíes denunciaban la corrupción del presidente y la opresión a la que estaban sometidos los chiíes por parte de la mayoría suní del país.

Tras su derrocamiento impulsado por la 'primavera árabe', Arabia Saudí se afanó en sostener a sus aliados en el país vecino, pues 'la Puerta de las Lágrimas' (el estrecho de Bab el Mandeb) es crucial para el tráfico de crudo.

Así se formó la Resistencia Nacional yemení, coalición antihutí que también recibe apoyo de Emiratos Árabes Unidos.

Los hutíes, mientras, afirman que el comercio marítimo es seguro para todos excepto para los cargueros saudíes, tratando de calmar los temores de una nueva crisis global del comercio.