Al menos 20 muertos y unos 60 desaparecidos tras el derrumbe de un edificio en Gaza dañado por las bombas israelíes

Efectivos de la Defensa Civil palestina recuperan un cadáver en el edificio colapsado en Ciudad de Gaza. Mahmoud Issa Reuters

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Al menos 20 personas, incluidos 8 niños, han muerto y unas 60 están desaparecidas tras el derrumbe de un edificio residencial en Ciudad de Gaza dañado por bombardeos israelíes. El edificio, de seis plantas y situado en la calle Al Sinaa, alojaba a unas 100 personas, muchas de ellas desplazadas, y colapsó completamente durante la madrugada. Los equipos de rescate trabajan con recursos muy limitados, disponiendo solo de tres excavadoras y enfrentando pausas frecuentes por la escasez de aceite de motor. Hay unos 2.000 edificios en riesgo de derrumbe en Gaza debido a los daños estructurales causados por los ataques, y la mayoría de la población vive desplazada en condiciones precarias.

Al menos 20 personas han muerto y alrededor de 60 están desaparecidas tras el derrumbe en la madrugada de este miércoles de un edificio residencial de seis plantas de Ciudad de Gaza que había sido dañado por los bombardeos israelíes y donde se refugiaban varias familias de desplazados.

Según informa la agencia Efe citando datos facilitados por el hospital Al Shifa y el Ministerio de Sanidad gazatí, entre los fallecidos hay 8 niños, 14 personas más han resultado heridas y 10 han sobrevivido al derrumbe, que tuvo lugar en un inmueble de la zona oeste de la localidad afectado por los ataques israelíes, como ocurre con el 80% de la infraestructura de la Franja palestina.

El edificio se encontraba en la calle Al Sinaa de la capital gazatí y en él residían alrededor de un centenar de personas.

Funeral por algunos de los palestinos muertes en el derrumbe del edificio. Mohammed Issa Reuters

Se trataba de un inmueble del que solo quedaba su esqueleto, sin ventanas, y que familias de desplazados usaban para vivir cubriendo los huecos con plásticos y cartones. Tras el colapso ya no queda ninguna planta en pie.

"Advertimos del riesgo de que se produzcan otros derrumbes como este, ya que en la Franja de Gaza, en las zonas habitadas por la población, hay cerca de 2.000 edificios en estas condiciones, y todos ellos están llenos de ciudadanos", ha advertido el portavoz de la Defensa Civil, Mahmud Basal, en declaraciones a los medios junto al edificio colapsado.

Fuentes de este equipo de rescate han informado a la agencia Efe que se había avisado a sus habitantes sobre el peligro de derrumbe por cuatro factores: la amplia destrucción por las bombas israelíes, la afectación a su estructura de las detonaciones que Israel lleva a cabo en edificios cercanos dentro de la zona de Gaza bajo su control, el cambio de temperaturas y el hecho de que no estaba construido para alojar a cien personas.

Los servicios de emergencia no tienen esperanza de encontrar a más supervivientes bajo los escombros, ya que desde hace horas no han conseguido escuchar voces de ellos.

Solo tres excavadoras

Los rescatistas trabajan en la zona con tres máquinas excavadoras, que según fuentes de Defensa Civil son las únicas existentes en la Franja de Gaza debido a las dificultades que pone Israel a la entrada de material en el enclave palestino.

El derrumbe se produjo sobre las dos de la mañana, pero hasta las 8.30 las máquinas no llegaron al lugar, ya que estaban en zonas lejanas del centro de Gaza. Además, cada dos horas tienen que hacer pausas debido a la escasez de aceite de motor en la Franja, que les obligan a parar las máquinas para que se enfríen.

Un rescatista sujeta el cuerpo de un niño gazatí muerto tras el derrumbe de un edificio. Mohammed Issa Reuters

Junto al edificio, el portavoz de Defensa Civil ha exigido "con carácter urgente" que se facilite el equipo necesario para las operaciones de rescate, tanto en el inmueble derrumbado esta madrugada como en los escombros de otros que aún albergan miles de cadáveres.

"Esperamos que el mundo se dé cuenta de la gravedad de esta cuestión", ha añadido Basal, recordando que las familias que habitaban el edificio aún estando dañado lo hacían por falta de alternativas de viviendas y de espacios suficientes para establecer centros de acogida.

La mayoría de la población de Gaza vive desplazada en tiendas de campaña o en malas condiciones en edificios dañados por los ataques israelíes, según la ONU. El Site Management Cluster (SMC), una plataforma de coordinación humanitaria vinculada al sistema de Naciones Unidas, sitúa a los desplazados en 1,7 millones de personas, de una población de unos 2 millones de habitantes.