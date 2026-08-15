Un buque de la petrolera emiratí ADNOC fue atacado anoche mientras cruzaba el estrecho de Ormuz, el tercero en poco más de 24 horas en esa vía marítima, en una acción que no causó heridos, informó este sábado la compañía



La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) confirmó en un comunicado que "uno de sus buques fue atacado mientras cruzaba el estrecho de Ormuz la noche del viernes, 14 de agosto. El ataque no causó heridos y la situación fue controlada".



La empresa no atribuyó a ningún actor este ataque y, hasta el momento, nadie ha reivindicado la acción.



"ADNOC subraya la importancia de proteger la seguridad de los marineros y garantizar la libertad de navegación y la seguridad marítima", se apunta en la escueta nota. El jueves, otros dos buques de la petrolera emiratí fueron atacados en una acción que el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) atribuyó a Irán.