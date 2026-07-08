Trump cumple su amenaza y ordena por segundo día consecutivo una oleada de ataques contra Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, durante una conferencia de prensa el día de la cumbre de líderes de la OTAN en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. Reuters.

Las claves

Las claves Generado con IA Estados Unidos ha lanzado una nueva oleada de ataques contra objetivos iraníes por orden del presidente Donald Trump. Las acciones militares tienen como objetivo reducir la capacidad de Irán para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. El Mando Central estadounidense justifica los ataques como respuesta a recientes agresiones de Irán contra buques mercantes y tripulaciones civiles en la zona.

El Ejército de Estados Unidos ha lanzado nuevos ataques contra objetivos de Irán, en pleno repunte de las tensiones en el estrecho de Ormuz y horas después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, amenazara con nuevas acciones desde la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, capital de Turquía.

"Por orden del Comandante en Jefe, las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán con el objetivo de seguir reduciendo su capacidad para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", ha informado el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM).

De esta forma, la entidad castrense ha encuadrado las acciones en "las recientes agresiones injustificadas contra buques mercantes y sus tripulaciones civiles" por parte de Irán, en plena disputa por la gestión del paso de Ormuz, incidiendo en que estas embarcaciones "navegaban libremente por esta vía marítima internacional de importancia estratégica".

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