Estados Unidos lanza nuevos ataques contra Irán tras acusarlo de agredir tres barcos comerciales en Ormuz

Las claves

Las claves Generado con IA Estados Unidos ha lanzado una serie de ataques contra Irán en respuesta a agresiones iraníes a tres barcos comerciales en el estrecho de Ormuz. Las acciones estadounidenses buscan imponer altos costes a Irán por atacar embarcaciones civiles en una vía marítima internacional, según el Comando Central de EE.UU. Los recientes ataques en Ormuz han provocado incendios y daños materiales en los barcos, pero no han causado víctimas entre las tripulaciones. La escalada ocurre en un contexto de tensión creciente y tras la revocación por parte de EE.UU. del alivio temporal concedido a Irán para operaciones relacionadas con el petróleo.

Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) han lanzado este martes una serie de "potentes" ataques contra Irán en respuesta a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz, según ha informado el mando militar estadounidense.



"Las acciones de Irán fueron injustificadas, peligrosas y una clara violación del alto el fuego", ha afirmado Centcom en una publicación en su cuenta de X, en la que ha acusado a Teherán de atacar barcos comerciales tripulados por "civiles inocentes" en una vía marítima internacional.

U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The U.S. strikes are in response to Iranian attacks on three… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 7, 2026

Estados Unidos ha detallado que las operaciones buscan "imponer costes elevados" a Irán por los ataques contra la navegación comercial y ha enmarcado sus operativos en una respuesta a cualquier acción que consideren una violación al acuerdo alcanzado hace unas semanas.

Los bombardeos de la pasada madrugada contra tres cargueros provocaron incendios y daños materiales, pero no causaron víctimas entre las tripulaciones. Uno de ellos pertenecía a la compañía catarí Nakilat Qatar Gas Transport Company Ltd, mientras otro barco sería un petrolero saudí, según la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO).



Los nuevos ataques se producen en un momento de creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, pese al alto el fuego alcanzado entre ambos países, con el estrecho de Ormuz convertido en un foco de disputa por su importancia para el transporte mundial de petróleo y gas.

La República Islámica ha establecido una zona marítima controlada y "rutas designadas" por la cual podían transitar los buques, pero siempre que reciban autorización previa.

Además, hace una semana se llevaron a cabo las conversaciones indirectas entre Teherán y Washington, en las que acordaron no atacarse.

Un frágil alto el fuego

La Guardia Revolucionaria iraní ha atacado en las últimas semanas, tras la firma del memorando de entendimiento, varios buques comerciales en el estrecho de Ormuz, además de instalaciones o activos estadounidenses en Baréin y Kuwait con misiles y drones.

A su vez, Washington ha lanzado una serie de bombardeos contra objetivos militares iraníes como respuesta a las acciones de la República Islámica.



Una dinámica que se ha vuelto a repetir en las últimas horas. Según las autoridades estadounidenses, Irán atacó el pasado lunes tres embarcaciones comerciales que transitaban por Ormuz.

Catar y Arabia Saudí han responsabilizado a Teherán de estos ataques y han denunciado que ponen en riesgo la seguridad de la navegación internacional y el suministro energético.



La escalada ha llevado a Washington a retirar el alivio temporal concedido a Irán como parte del marco de entendimiento alcanzado en junio, que había permitido determinadas operaciones relacionadas con el petróleo iraní.



El Departamento del Tesoro ha revocado la Licencia General X, emitida el 21 de junio, y la ha sustituido por la X1, eliminando la autorización previa para esas actividades y estableciendo el proceso de cierre ordenado de las operaciones ya permitidas.

El pasado lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que habría acuerdo con Irán o que Estados Unidos "terminará el trabajo", haciendo referencia a la intervención militar.