¿Dónde está Mojtaba? La ausencia de Jamenei en los funerales de su padre desata la incógnita sobre su estado

Dolientes asisten a una ceremonia pública de despedida para rendir homenaje al difunto Líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Oficina del Líder Supremo iraní Reuters Teherán (Irán)

Las claves

Las claves Generado con IA La ausencia de Mojtaba Jamenei en el funeral de su padre, el exlíder supremo Alí Jamenei, ha generado especulaciones sobre su estado de salud y su paradero. Rumores afirman que Mojtaba habría resultado gravemente herido en la operación conjunta de EEUU e Israel que mató a su padre, y desde entonces no ha aparecido en público. Funcionarios iraníes aseguran que Mojtaba solo sufrió heridas leves y atribuyen su ausencia a razones de seguridad ante amenazas internacionales. El funeral estuvo marcado por llamados a la venganza y consignas contra Estados Unidos e Israel, mientras la incertidumbre sobre el liderazgo en Irán persiste.

Mientras todo Irán lloraba la muerte de su antiguo líder, Alí Jamenei, entre los lloros había un silencio claro. Entre los altos cargos y los asistentes faltaba quien ahora ocupa su puesto, su hijo, Mojtaba Jamenei.

El funeral del que fue líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha quedado marcado por esa notable ausencia que, además, no ha dejado indiferente a los que ya aseguraban que el nuevo líder estaba en estado crítico.

Desde aquel 28 de febrero, día en el que EEUU e Israel mataron al líder supremo en una operación conjunta que desencadenó una guerra, las especulaciones por el estado de salud del nuevo líder Mojtaba se han sucedido.

Según estas especulaciones, él mismo quedó gravemente herido en la operación que mató a su padre. Además, desde ese día no se le ha vuelto a ver en persona. Puede que por seguridad o porque, como dicen los rumores, está moribundo.

A su vez, su ausencia se notó aún más por las personas que sí que estuvieron presentes: sus hermanos, Masoud, Mostafa y Meysam, que asistieron junto con otros funcionarios, entre ellos el presidente Masoud Pezeshkian y el jefe de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Vahidi.

La duda de Jamenei

Nada se sabe del sucesor. Desde que fue atacado no se le ha vuelto a ver el rostro y tampoco se ha dirigido a la población en persona. De hecho, su primer comunicado a los iraníes lo trasladó una periodista de la televisión estatal con su imagen de fondo y con una bandera iraní al lado.

Con todo ello, muchos se preguntan por el estado del líder o incluso si sigue con vida, aunque funcionarios del régimen aseguran que tan solo quedó herido "levemente" tras los ataques de EEUU e Israel.

A pesar de las informaciones iraníes, lo cierto es que su casa quedó destrozada tras un ataque bautizado como Rugido del León.

Tampoco ha ayudado al relato del régimen otro distinto y opuesto, el de EEUU, que en sus habituales muestras de fuerza cuando se habla de Irán llegaron a insinuar que el nuevo líder supremo estaba en un estado más crítico de lo que los iraníes quieren presentar.

Después de que el líder diera sus primeras palabras al país a través de la televisión estatal, el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, aseguró que el líder estaba "desfigurado"

Además, Hegseth aseguró a los medios que el país estaba sumido en el caos después de la muerte del ayatolá y que su hijo, Mojtaba, estaba "asustado, herido, fugitivo" y sin "legitimidad".

"Para ellos, es un caos. No se sabe quién está a cargo en Irán", apuntó el secretario de defensa estadounidense.

Una cuestión de seguridad

A pesar de que cada vez los rumores suenan más fuerte, lo cierto es que, si la versión de los iraníes es cierta, tiene razón de ser que el nuevo líder no se arriesgue a salir a las calles abarrotadas de Teherán.

El líder, para muchos, es un objetivo.

Ya lo planteaba Hegseth al referirse al hecho de que en su primer comunicado, el líder no mostrara su cara. "Hay muchas cámaras y grabadoras en Irán. ¿Por qué un comunicado escrito? Creo que saben por qué", aseguró el secretario de defensa de EEUU.

Y no es para menos. Incluso antes de que fuera nombrado como el nuevo líder supremo, los israelíes ya pusieron el grito en el cielo.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que quien fuera el sucesor del antiguo líder supremo sería eliminado por las Fuerzas Armadas de Israel.

No fueron los únicos que mostraron su oposición a la figura del líder. Donald Trump también mostró su rechazo a Jamenei, aunque no profirió medidas tan rotundas.

El mandatario estadounidense indicó que no aceptaba que el sucesor fuera Mojtaba Jamenei y pidió estar "involucrado" en la elección de un nuevo líder.

Un funeral sin el líder

La muerte del ayatolá Alí Jamenei desencadenó una guerra. También la reestructuración de todo un país. Con todo, no son ninguna sorpresa los lemas que los iraníes han empuñado y gritado mientras lloraban a su líder.

"Nuestra única consigna: ¡venganza, venganza!", gritaban en medio de las calles. Mientras, varios de ellos portaban imágenes que funcionaban como amenaza al presidente estadounidense, Donald Trump.

Entre las múltiples muestras de oposición a EEUU, destacaba un retrato del presidente Trump, en el radar de una ametralladora con la frase "Se derramará sangre".

A pesar del tono solemne de las ceremonias y el visible dolor de todo un país, la cita estuvo marcado por un solo objetivo: la venganza.

Durante el rezo fúnebre, el ayatolá Yafar Sobhani, una de las principales autoridades religiosas chiíes del país y el encargado de dirigir la oración, incitó a los asistentes a gritar dos frases: "Muerte a Estados Unidos" y "Muerte a Israel".