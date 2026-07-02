Los familiares de las víctimas del 7-O reclaman a Israel una investigación independiente mil días después de los ataques

Familiares y seres queridos guardan un minuto de silencio por las víctimas del mortal ataque del 7 de octubre de 2023. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Familiares de víctimas del 7 de octubre exigen una investigación independiente sobre los fallos previos a los ataques de Hamás. Decenas de manifestaciones se realizan en Israel, con miles de personas reclamando transparencia y justicia, organizadas por colectivos como el October Council. El gobierno israelí anunció una comisión de investigación gubernamental, pero ha sido criticada por falta de independencia y transparencia. Hasta ahora, solo el Ejército y la agencia de inteligencia interna han realizado investigaciones internas, consideradas incompletas por expertos.

Mil días después de los ataques de Hamás que desencadenaron la actual fase del conflicto palestino-israelí, el país registra una oleada de decenas de manifestaciones a lo largo de su territorio.

Los protestantes exigen una comisión de investigación independiente sobre los fallos que precedieron a los ataques múltiples del 7 de octubre de 2023.

"¿Cuánta sangre más se derramará?", rezan algunas de las pancartas enarboladas por manifestantes en Tel Aviv.

Trazado en la playa de esta localidad, frente a la embajada estadounidense, un mensaje de varios metros muestra la consigna:"1.000 días de duelo y abandono. ¡No olvidaremos!", según imágenes compartidas por el Movimiento Pro Democracia Israelí.

Las manifestaciones, que ya han comenzado en la mayoría de ciudades, localidades y cruces de carretera de todo el país, están organizadas por varios colectivos, el mayor de ellos, October Council, una organización formada por familiares de personas que murieron en los ataques liderados por Hamás.

En Jerusalén, decenas de manifestantes bloquearon ya a primera hora de esta mañana la entrada de vehículos a la Knéset (Parlamento israelí) e instalaron un enorme ataúd decorado con consignas, que fue retirado por la Policía, según imágenes transmitidas en el canal público de televisión israelí 12.

Se prevé que durante la jornada participen miles de personas.

Según los organizadores, durante la jornada se guardará además un minuto de silencio para rememorar a las víctimas y tendrán lugar varias actuaciones y testimonios públicos de supervivientes y familiares de fallecidos, que culminarán esta noche en una concentración con un llamamiento para la creación de una comisión estatal de investigación.

Una investigación independiente

Durante más de dos años de ofensiva, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se opuso a la creación de una comisión estatal de investigación, pese a que la mayoría de la sociedad, como reflejaron numerosas encuestas, se lo exigía.

El pasado noviembre, su Ejecutivo anunció que establecería una comisión, pero gubernamental, lo que causó gran revuelo y condenas por falta de transparencia y objetividad entre el público general y la oposición.

Y es que, mientras en una comisión estatal los miembros son designados por el presidente del Tribunal Supremo, en esta ocasión será Netanyahu el encargado de nombrar el comité ministerial que determinará los plazos y los temas que se investiguen.

Hasta el momento, solo el Ejército y el Shin Bet, la agencia de inteligencia interior israelí, han llevado a cabo investigaciones internas sobre el 7 de octubre, concluyendo que la respuesta fue tardía y deficiente. Sin embargo, un comité de expertos señaló que la mayoría de las investigaciones del Ejército estaban "incompletas".