Estados Unidos e Irán han cancelado a última hora el encuentro previsto para este viernes en Suiza para iniciar las negociaciones sobre el acuerdo de paz definitivo. La suspensión del encuentro se ha registrado tras una madrugada de intercambio de combates en el sur del Líbano entre Israel y el grupo chií Hezbolá, con muertos en ambos bandos.
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Israel golpea el sur del Líbano y deja cinco muertos en plena tregua
Al menos cinco personas murieron en un ataque aéreo israelí contra la ciudad libanesa de Arabsalim, en el sur del país, el sábado por la mañana, a pesar del alto el fuego acordado el viernes entre Israel y Hezbolá.
Según la agencia NNA, aviones de guerra y drones israelíes llevaron a cabo una serie de ataques en la zona de Nabatieh durante la noche y la madrugada.
La incursión ha destruido edificios residenciales y casas, mientras que la artillería israelí bombardeó Nabatieh y sus alrededores antes del amanecer.