Al menos cinco personas murieron en un ataque aéreo israelí contra la ciudad libanesa de Arabsalim, en el sur del país, el sábado por la mañana, a pesar del alto el fuego acordado el viernes entre Israel y Hezbolá.

Según la agencia NNA, aviones de guerra y drones israelíes llevaron a cabo una serie de ataques en la zona de Nabatieh durante la noche y la madrugada.

La incursión ha destruido edificios residenciales y casas, mientras que la artillería israelí bombardeó Nabatieh y sus alrededores antes del amanecer.