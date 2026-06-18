La ceremonia de firma del memorando de entendimiento entre los presidentes de EEUU e Irán en Ginebra parece que al final no va a tener lugar. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ha editado su publicación en X sobre la firma del acuerdo eliminado del mensaje el párrafo en el que anunciaba un acto oficial previsto para el viernes en Suiza.

En la versión actualizada de la publicación, el mandatario ha mantenido el anuncio de la firma del memorando de entendimiento de Islamabad, pero ha suprimido los detalles sobre el acto presencial que estaba previsto para reunir en Ginebra a delegaciones diplomáticas y equipos negociadores.

I am honoured to announce that the historic ‘Islamabad Memorandum of Understanding’ has been electronically signed today between the United States of America and the Islamic Republic of Iran. The Memorandum has been signed by honourable Presidents of both the countries and also… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 18, 2026

"Pakistán, con el apoyo del Estado de Catar como co-mediador, acogerá la ceremonia oficial según lo previsto el 19 de junio de 2026 en Suiza, para conmemorar este hito histórico y dar inicio a las conversaciones a nivel técnico", había escrito Sharif en la primera versión de su publicación esta madrugada.

La modificación se ha producido después de que el acuerdo fuera firmado de forma digital por los presidentes de ambos países. Trump lo hizo desde el Palacio de Versalles, en Francia, donde se encontraba tras su paso por la cumbre del G7, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, desde Teherán, según la información difundida por Washington.