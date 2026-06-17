Estados Unidos permitirá a Irán reiniciar de inmediato las ventas de petróleo y combustible en virtud del acuerdo para poner fin a la guerra, ofreciendo a Teherán un incentivo financiero inicial para reducir la tensión, según fuentes conocedoras de las negociaciones citadas por The Wall Street Journal.

La disposición que exime de las sanciones a las ventas de petróleo entrará en vigor inmediatamente después de la firma del acuerdo y también cubre los servicios necesarios, como banca, transporte y seguros, para facilitar las transacciones.

BREAKING: CRUDE OIL DEPARTS IRAN FOLLOWING A TWO MONTH LONG NAVY BLOCKADE



According to AIS data which we corroborated yesterday (2026-06-15) by satellite imagery, at least two National Iranian Tanker Company (NITC) VLCC supertankers named DIONA (9569695) and HERO2 (9362073) have… pic.twitter.com/tSesQTcC6K — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) June 16, 2026

United Against Nuclear Iran, una organización sin fines de lucro, ha detallado que el superpetrolero iraní Diona, que transportaba crudo, zarpó del puerto de Chabahar, cruzó el bloqueo estadounidense y navegaba fuera del Golfo de Omán el martes con su sistema de seguimiento activo.

Se trata del primer tránsito de este tipo desde el inicio del bloqueo estadounidense en abril. Poco después, un segundo superpetrolero, el Hero II, también cruzó el bloqueo, según la citada organización y los datos de seguimiento de buques de MarineTraffic.