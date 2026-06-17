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El acuerdo de paz permite a Irán reiniciar las ventas de petróleo de forma inmediata
Estados Unidos permitirá a Irán reiniciar de inmediato las ventas de petróleo y combustible en virtud del acuerdo para poner fin a la guerra, ofreciendo a Teherán un incentivo financiero inicial para reducir la tensión, según fuentes conocedoras de las negociaciones citadas por The Wall Street Journal.
La disposición que exime de las sanciones a las ventas de petróleo entrará en vigor inmediatamente después de la firma del acuerdo y también cubre los servicios necesarios, como banca, transporte y seguros, para facilitar las transacciones.
BREAKING: CRUDE OIL DEPARTS IRAN FOLLOWING A TWO MONTH LONG NAVY BLOCKADE— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) June 16, 2026
According to AIS data which we corroborated yesterday (2026-06-15) by satellite imagery, at least two National Iranian Tanker Company (NITC) VLCC supertankers named DIONA (9569695) and HERO2 (9362073) have… pic.twitter.com/tSesQTcC6K
United Against Nuclear Iran, una organización sin fines de lucro, ha detallado que el superpetrolero iraní Diona, que transportaba crudo, zarpó del puerto de Chabahar, cruzó el bloqueo estadounidense y navegaba fuera del Golfo de Omán el martes con su sistema de seguimiento activo.
Se trata del primer tránsito de este tipo desde el inicio del bloqueo estadounidense en abril. Poco después, un segundo superpetrolero, el Hero II, también cruzó el bloqueo, según la citada organización y los datos de seguimiento de buques de MarineTraffic.
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Irán denuncia 84 violaciones de la tregua en Líbano en 48 horas y amenaza con responder
Las Fuerzas Armadas iraníes han advertido a Israel de que una eventual continuación de sus ataques en el sur del Líbano podría desencadenar una "respuesta militar contundente", tras denunciar 84 supuestas violaciones del alto el fuego en las últimas 48 horas.
En un comunicado difundido por la agencia iraní ISNA, el principal centro de coordinación operativa de las Fuerzas Armadas de Irán ha asegurado que el Ejército israelí ha mantenido sus operaciones militares en territorio libanés pese al anuncio de que Washington y Teherán han alcanzado un acuerdo de paz.
Según el mando militar iraní, las acciones israelíes han causado nuevas víctimas en el Líbano y contradicen los compromisos de desescalada. Teherán ha reiterado que el cese de las operaciones israelíes en los distintos frentes regionales, especialmente en el libanés, figura entre los principales objetivos del memorando de entendimiento que ambas partes prevén firmar este viernes en Suiza.
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El acuerdo de paz incluye un fondo privado de inversiones de 300.000 millones de $ para sectores clave de Irán
Un fondo privado de 300.000 millones de dólares, diseñado para impulsar la inversión en Irán, es uno de los puntos del acuerdo marco que la República Islámica y Estados Unidos firmarán este viernes, según informa Reuters citando una fuente con conocimiento directo de las negociaciones.
La agencia explica que más de la mitad de esa cantidad ya se ha comprometido y que estará compuesta íntegramente por fondos del sector privado.
El nuevo fondo es un vehículo de inversión privada, no un programa de reconstrucción ni de reparaciones, y no incluirá fondos ni subvenciones gubernamentales. Empresas con sede en Estados Unidos, los países árabes del Golfo, Asia, Sudamérica y África se han comprometido a financiarlo.
Las inversiones prometidas abarcan los sectores de energía, logística, manufactura y transporte, según la información de Reuters.
Una fuente iraní de alto rango ha desvelado que Teherán había solicitado inicialmente 400.000 millones de dólares a EEUU como compensación por los daños de guerra, pero Washington se negó a proporcionarlos. Fue entonces cuando surgió la idea del fondo, que se denominará Fondo de Reconstrucción y Desarrollo.