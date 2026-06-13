Irán frena el optimismo de Pakistán sobre una firma de paz inminente y pide cautela: "No será este domingo"

Un hombre camina junto a una réplica simbólica de un misil iraní en una calle de Teherán. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Irán desmiente que la firma de un acuerdo de paz con EEUU vaya a producirse este domingo y pide cautela sobre la fecha. El acuerdo en discusión es solo un memorando de entendimiento que esboza el fin de las hostilidades, no un acuerdo final. La cuestión nuclear iraní se pospondrá para negociaciones en los próximos 60 días, según autoridades de Teherán. Mientras avanzan las negociaciones diplomáticas, el estrecho de Ormuz sigue siendo escenario de ataques y tensión militar.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció que EEUU e Irán están "más cerca que nunca" y previó la firma electrónica de un acuerdo de paz en las próximas 24 horas.

Sin embargo, el Gobierno de Teherán descartó categóricamente que la firma vaya a producirse este domingo.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, fue el encargado de enfriar las expectativas al asegurar que se debe esperar para conocer la fecha exacta.

Aunque Bagaei no descartó que el histórico evento tenga lugar "en los próximos días", matizó con firmeza la naturaleza del documento en discusión.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y su homólogo de Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dialogaron por teléfono sobre los avances en Oriente Medio.

"Le expresé mi profundo agradecimiento por el firme apoyo de Qatar a los esfuerzos de paz de Pakistán durante la crisis del Golfo. Intercambiamos opiniones sobre los últimos avances del histórico acuerdo de paz", afirmó Sharif en su cuenta de la red social X.

El mandatario paquistaní expresó en el mismo mensaje su esperanza de que este esfuerzo siente una base sólida para una paz y estabilidad duraderas en toda la región.

Para la República Islámica, el texto actual "no es un acuerdo final", sino un memorando de entendimiento que se limita a esbozar el marco general de la disputa y a decretar el fin de las hostilidades.

El diplomático aclaró, además, que la compleja y espinosa cuestión nuclear quedará pospuesta para ser discutida en un plazo posterior de 60 días.

Mientras Araqchí reivindicó en televisión que Irán es "el ganador de la guerra", la Administración Trump justificó el pacto por haber logrado reabrir Ormuz y acorralar el programa nuclear iraní.

La urgencia por estabilizar la región choca de frente con la volatilidad que aún se respira en el terreno militar.

En paralelo a las negociaciones de pasillo, el crucial estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del petróleo mundial antes del estallido del conflicto, sigue siendo un escenario de guerra activo.

En las últimas horas, la armada iraní confirmó el ataque a un buque comercial que supuestamente intentaba cruzar el paso "sin permiso".

Por su parte, el Pentágono denunció una nueva oleada de ataques con drones lanzados por Teherán en la zona.

Esta peligrosa dualidad demuestra que, mientras los diplomáticos intentan redactar el fin de las hostilidades, la realidad sobre las aguas amenaza con hacer descarrilar un entendimiento histórico que el mundo observa con cautela.