Guerra de Irán, última hora en directo | Teherán y Washington intercambian ataques aéreos por segundo día consecutivo

Los esfuerzos para alcanzar un acuerdo preliminar entre Irán y Estados Unidos se han intensificado pese a los ataques cruzados entre ambos países en las últimas horas, según informa la agencia Reuters citando a tres fuentes del régimen iraní. Una de las cuestiones que se están abordando en estos contactos es la puesta en marcha de un mecanismo para liberar los fondos iraníes congelados.

Varios coches transitan por una calle de Teherán este jueves. Majid Asgaripour Reuters / WANA

"Irán quiere que se le entreguen entre 6.000 y 12.000 millones de dólares de sus fondos congelados, mientras que Washington quiere liberar los fondos por etapas para ayuda humanitaria y rechaza devolverlos directamente a Irán", ha explicado una de las fuentes.

La prioridad de los líderes clericales para la supervivencia del régimen no conduce a un acuerdo integral, sino a un marco que le permita recuperar un mínimo margen de maniobra económica mientas se siguen negociando el fin de la guerra.