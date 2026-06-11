Guerra de Irán, última hora en directo | Teherán y Washington intercambian ataques aéreos por segundo día consecutivo
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Más información: Estados Unidos ataca a Irán con 49 misiles Tomahawk: "Los vamos a bombardear hasta hacerlos añicos"
Estados Unidos ha lanzado una nueva serie de bombardeos contra Irán en la madrugada del jueves mientras Teherán asegura haber respondido con dos oleadas de ataques contra bases estadounidenses en la región. El intercambio de golpes por segundo día consecutivo sitúa a ambos países al borde de la reanudación de la guerra total. Horas antes, el presidente Trump había prometido mantener la presión militar sobre la República Islámica porque sus líderes estaban tardando demasiado en negociar un acuerdo.
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Irán y EEUU siguen negociando pese a los ataques cruzados de los últimos dos días
Los esfuerzos para alcanzar un acuerdo preliminar entre Irán y Estados Unidos se han intensificado pese a los ataques cruzados entre ambos países en las últimas horas, según informa la agencia Reuters citando a tres fuentes del régimen iraní. Una de las cuestiones que se están abordando en estos contactos es la puesta en marcha de un mecanismo para liberar los fondos iraníes congelados.
"Irán quiere que se le entreguen entre 6.000 y 12.000 millones de dólares de sus fondos congelados, mientras que Washington quiere liberar los fondos por etapas para ayuda humanitaria y rechaza devolverlos directamente a Irán", ha explicado una de las fuentes.
La prioridad de los líderes clericales para la supervivencia del régimen no conduce a un acuerdo integral, sino a un marco que le permita recuperar un mínimo margen de maniobra económica mientas se siguen negociando el fin de la guerra.
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Mueren tres marineros indios en un ataque de EEUU a un buque petrolero en Omán
El Gobierno de la India ha confirmado la muerte de tres marineros indios que habían sido dados como desaparecidos tras un ataque de fuerzas estadounidenses contra el petrolero MT Settebello, con bandera de Palaos, en el golfo de Omán.
"Es profundamente triste conocer el trágico incidente a bordo del MT Settebello. Tres marineros indios inicialmente reportados como desaparecidos han sido ahora confirmados como muertos después de que los cuerpos fueran localizados e identificados", ha detallado el ministro indio de Transporte Marítimo, Sarbananda Sonowal, en un mensaje en redes sociales.
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Los fragmentos de los drones iraníes interceptados en Baréin provocan varios fuegos y hieren a una niña de 11 años
El Ministerio del Interior de Baréin ha informado de que los restos de los drones iraníes interceptados en su espacio aéreo han herido a una niña de 11 años y han provocado daños en varias casas y en vehículos en la ciudad de Madinat Hamad y en la capital Manama.
As of the Iranian aggression against Bahrain,a girl11, sustained minor injuries & treated at the scene.Vehicles caught fire & houses were damaged in Hamad Town & Manama due falling debris of drones interception.Civil Defence & National Ambulance have taken necessary measures. pic.twitter.com/e1SOp6omVY— Ministry of Interior (@moi_bahrain) June 11, 2026
En unas imágenes publicadas en redes sociales se observa cómo los servicios de emergencia han tenido que ser movilizados para apagar varios fuegos provocados por los fragmentos de los aparatos no tripulados.
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La Guardia Revolucionaria iraní promete convertir Oriente Próximo en "un infierno" para EEUU
El comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, Majid Mousavi, ha asegurado que la República Islámica convertirá Oriente Próximo en un "infierno" para Estados Unidos tras los ataques cruzados entre el país norteamericano y la nación persa en las últimas horas.
"¿Creen que pueden convertir el sagrado estrecho de Ormuz en un lugar inseguro? Convertiremos toda la región en un infierno para ustedes", ha apuntado Mousavi en respuesta a la "agresión estadounidense", según recoge el medio iraní Press TV.
According to Iran's Army, following the violation of the ceasefire and the aggression of the terrorist American army against areas in the south of the country, the Islamic Republic of Iran Army, using various destructive drones, targeted the US Fifth Fleet in Bahrain. pic.twitter.com/hBUV6YRYdX— IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) June 11, 2026
De hecho, el Ejército de Irán ha anunciado el cierre "por completo" del estratégico cruce marítimo a todo tipo de embarcaciones. Y ha prometido abrir fuego contra los barcos si tratan de cruzar la vía sin autorización.
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Los bombardeos de EEUU tenían como objetivo sistemas de vigilancia, comunicación y defensa antiaérea de Irán
El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado que los ataques ejecutados contra Irán durante la pasada madrugada tenían como objetivo capacidades de vigilancia, sistemas de comunicación y emplazamientos de defensa aérea de la República Islámica.
La operación ha incluido el uso de municiones de precisión lanzadas por unidades del Cuerpo de Marines, la Fuerza Aérea y la Armada, dirigidas contra infraestructuras consideradas estratégicas dentro del sistema de defensa iraní, según han explicado las fuerzas estadounidenses en un comunicado.
U.S. Central Command forces began launching additional self-defense strikes today at 5:15 p.m. ET against multiple targets in Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are in response to Iran’s unwarranted and continued aggression.— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026
Los objetivos atacados estaban vinculados a capacidades de monitoreo y coordinación militar que podrían suponer "una amenaza para las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región y para la navegación comercial en aguas cercanas".
El presidente Donald Trump ha explicado a Fox News que el Ejército estadounidense disparó 49 misiles Tomahawk contra objetivos iraníes, además de bombardear con aviones de combate. El mandatario republicano ha asegurado que los ataques se reanudarán el jueves por la noche si Irán no cede en las negociaciones.
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Irán lanza dos oleadas de ataques contra bases militares de EEUU en Baréin, Kuwait y Jordania
La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado haber lanzado ataques contra bases estadounidenses en Baréin, Kuwait y Jordania en respuesta a la ofensiva lanzada previamente por el Ejército de EEUU contra varios puntos del país persa.
En una serie de comunicados publicados en la agencia de noticias iraní Fars, la Guardia iraní ha asegurado que atacó 18 objetivos en dos oleadas de ataques contra las bases aéreas Ali Salem y Ahmad al-Jaber, en Kuwait; y Sheikh Issa, en Baréin.
My two cents: These 5 Iranian ballistic missiles out of Tabriz were all aiming for one exact same spot:— Mehdi H. (@mhmiranusa) June 11, 2026
The F-35 ramp at Muwaffaq Salti Air Base in Jordan. pic.twitter.com/vVHpARAjDS
Las fuerzas iraníes han indicado además que atacaron con drones a la estación en Baréin de la Quinta Flota de Estados Unidos. Los objetivos han sido antenas de comunicaciones y las instalaciones de radar del sistema (de misiles) Patriot.
Por su parte, el Ejército de Kuwait y el Ministerio de Interior de Baréin han pedido a su población, por separado, seguir las instrucciones de seguridad y tomar refugio.