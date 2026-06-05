En Líbano, Israel y la organización terrorista chií Hezbolá intercambiaron ataques en las últimas horas, pese al alto el fuego negociado durante una nueva ronda de diálogo entre el país hebreo y Beirut esta semana en Washington.
El rechazó de Hezbolá, respaldado por Irán, al alto el fuego y la decisión de Israel de no retirar sus tropas del país están socavando los esfuerzos de Trump para detener los combates allí y forjar la paz con Teherán .
Irán ha condicionado cualquier acuerdo de paz con Washington al alto el fuego en Líbano, y en los últimos días ha sugerido que podría intervenir directamente si Israel continúa con los ataques en la zona.
-
Las FDI emiten avisos de evacuación para tres pueblos y aldeas en el sur de Líbano
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) emiten avisos de evacuación para tres pueblos y ciudades del sur de Líbano ante los inminentes ataques aéreos contra el grupo terrorista Hezbolá.
En concreto, se ha ordenado a los residentes de Aarnaya, Aanqoun y Kfar Fila que evacuen al menos a un kilómetro de distancia.
"Ante las violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte de la organización terrorista Hezbolá y sus ataques contra territorio israelí, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se ven obligadas a actuar con la fuerza, especialmente en sus zonas. Las FDI no tienen intención de hacerles daño", advierte el coronel Avichay Adraee, portavoz del Ejército.
Compartir
-
Rubio reafirma a Kuwait el apoyo de EEUU y condena el ataque contra su aeropuerto de Irán
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha reafirmado este jueves el compromiso de Washington con la seguridad de Kuwait en una reunión con el ministro de Exteriores kuwaití, Jarrah Jaber al Ahmad Al Sabá, en la que ha condenado los "indignantes e inaceptables ataques de Irán contra el Aeropuerto Internacional de Kuwait" esta semana.
El secretario ha reiterado el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Kuwait, con garantizar que Irán nunca adquiera un arma nuclear y con el restablecimiento de la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz", reza una nota difundida por la portavocía del Departamento de Estado acerca del encuentro entre los líderes de sus respectivas diplomacias.
En el mismo, Rubio "ha condenado los indignantes e inaceptables ataques de Irán contra el Aeropuerto Internacional de Kuwait y otras partes del país", al tiempo que ha expresado "sus condolencias por las víctimas mortales y los heridos" --el balance fue de un muerto y decenas de heridos--. "Nos solidarizamos con el pueblo kuwaití en estos momentos difíciles", ha agregado.
-
Trump celebra los "avances" para poner fin a la escalada en Líbano tras hablar con Hezbolá
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el jueves que "se han logrado avances" para poner fin a la escalada de hostilidades en Líbano tras haber hablado con Hezbolá.
El inquilino de la Casa Blanca así lo ha manifestado en declaraciones a la prensa en las que ha señalado que desde Hezbolá "no (le) rechazaron", pese a que su secretario general, Naim Qasem, ha mostrado este jueves su oposición al alto el fuego pactado con Israel, tachándolo de "capitulación".
"Nos llamaron y nos dijeron: '¿Qué tal si paramos?'. Y creo que pronto veremos cómo se desarrollan los acontecimientos", ha relatado desde el Despacho Oval, al tiempo que ha confirmado que ha abordado el asunto con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
-
Hezbolá e Israel siguen intercambiando ataques pese al alto el fuego negociado en EEUU
Israel y la organización terrorista chií libanesa Hezbolá intercambiaron ataques en las últimas horas, pese al alto el fuego negociado durante una nueva ronda de diálogo entre el país hebreo y el Líbano esta semana en Washington.
La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó este viernes de que aviones de guerra israelíes atacaron las inmediaciones del Hospital Jabal Amel, situado en Tiro (sur del Líbano), con más de cuatro misiles.
"Simultáneamente, se registró un bombardeo de artillería contra la ciudad de Deir Amas", también en el distrito de Tiro, añadió la ANN.
Por otro lado, Hezbolá señaló en un comunicado que, de madrugada, atacó con un misil de precisión una concentración de vehículos y soldados israelíes en las inmediaciones del Castillo de Beaufort, "en respuesta a la violación del alto el fuego por parte del enemigo israelí y a los ataques contra aldeas del sur del Líbano".