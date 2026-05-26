Netanyahu y los 'halcones' del Partido Republicano evitaron que Trump diera su visto bueno al "desastroso" acuerdo con Irán

Irán insiste en que su programa nuclear tiene fines energéticos y exige la descongelación de activos antes de avanzar en las negociaciones.

El acuerdo contempla reanudar el tráfico marítimo, negociar la reducción del enriquecimiento de uranio iraní y discutir el levantamiento de sanciones y desbloqueo de fondos iraníes.

El ala dura del Partido Republicano, junto a Netanyahu, rechaza el pacto propuesto y lo califica de "desastroso" para los intereses de Israel y Estados Unidos.

Donald Trump estuvo cerca de cerrar un preacuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, pero finalmente optó por no apresurarse tras presiones internas.

El presidente Donald Trump aseguró el sábado que Washington y Teherán estaban a punto de cerrar un preacuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz. El domingo, en cambio, declaró que era mejor no tener prisa. "Las partes deben tomarse su tiempo y hacer las cosas bien", escribió en su plataforma Truth Social.

Aunque no se han revelado detalles del documento, fuentes iraníes han manifestado que la República Islámica estaría en disposición de buscar soluciones para el uranio. Por ejemplo, diluirlo para reducir su nivel de enriquecimiento.

El preacuerdo también permitiría normalizar el tráfico marítimo bajo la supervisión iraní sobre los permisos de paso, y hacerlo treinta días después de que las partes oficialicen el final de la guerra, según adelantó este lunes el diario Nikkei. El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, lo apoyaría.

Las declaraciones de Trump en Truth Social reflejan su profunda preocupación por cerrar cuanto antes un pacto que, sin embargo, llevaría a una situación similar o peor a la que había antes de la guerra.

En este contexto, el ala dura del Partido Republicano se alinea con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para denunciar que un acuerdo "desastroso" haría que "todo lo logrado por la operación Furia Épica" fuera en vano.

Ted Cruz, senador republicano por Texas, afirmó que la decisión del presidente de atacar a Irán fue la "más trascendental" de su segundo mandato y que no debería aflojar ahora. Calificó lo que se había filtrado hasta el momento como un "error desastroso".

El senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham, muy próximo a Trump, descalificó cualquier negociación en la que Irán mantuviera una posición relevante en la región.

No son los únicos. Otras voces del partido censuran abiertamente que no se acabe con la amenaza iraní para siempre.

El preacuerdo en discusión pretende establecer las bases para convertir el alto el fuego actual en un cese de hostilidades definitivo. Se centra en la reanudación inmediata del tráfico por el estrecho de Ormuz y establece un periodo de dos meses para negociar la solución a la cuestión del uranio enriquecido.

Las autoridades iraníes se encargaron de enfriar el entusiasmo inicial del presidente. Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, reconoció este lunes en rueda de prensa que se había avanzado en algunas cuestiones. "Pero eso no significa que la firma de un acuerdo sea inminente", afirmó.

El portavoz iraní reiteró además que las conversaciones están centradas actualmente en el fin de la guerra y no en el programa nuclear, y explicó que esa cuestión se discutirá en un plazo de 60 días.

El secretario de Estado Marco Rubio, declaró este lunes a su llegada a India: "O llegamos a un buen acuerdo o tendremos que resolverlo de otra forma". Aseguró que Estados Unidos apostaría por el éxito de la acción diplomática antes de explorar otras "alternativas".

El secretario de Estado Marco Rubio atiende a los medios en el aeropuerto internacional Indira Gandi de Nueva Deli. Julia Demaree Nikhinson. Reuters.

Rubio reconoció que había "planteamientos serios sobre la mesa". "Pensábamos que tal vez tendríamos noticias anoche o quizá hoy", anticipó desde Nueva Delhi, donde se encuentra de visita oficial.

Las declaraciones de Rubio y el nuevo requiebro del presidente anunciando la firma inmediata para, poco después, asegurar que no había prisa, escondían una realidad diferente. El ala dura del Partido Republicano y, por descontado, el primer ministro israelí, se oponen abiertamente a firmar un trato que deje las cosas peor que antes.

El precio del uranio

Un portavoz de la Administración Trump declaró a la cadena CNN que el futuro acuerdo de paz debe incluir cláusulas que aseguren que Irán no podrá fabricar armas nucleares. Para ello debe comprometerse a entregar el uranio enriquecido.

Los representantes de la República Islámica insisten en que no pretenden desarrollar armas atómicas y que el combustible nuclear es esencial para el despliegue de su estrategia energética. Ofrece la opción de reducir el nivel de enriquecimiento con la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Por otro lado, la agencia de noticias iraní Fars anunció el domingo que, por el momento, "Irán no se ha comprometido a entregar sus almacenes nucleares o a desmantelar instalaciones".

Mientras tanto, el portavoz iraní dijo este sábado que hay que "aclarar la situación de los activos iraníes bloqueados" antes de entrar en la negociación. Irán exigirá la descongelación de miles de millones de dólares retenidos para paliar los efectos desastrosos de la guerra en su economía.

Mujer iraní pasea por la playa de Bandar Abbas mientras los barcos siguen atrapados dentro del Golfo Pérsico. Majid Asgaripour. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS.

También se refirió a que el texto del preacuerdo incluye la petición de levantar las sanciones que pesan sobre productos, activos o dirigentes iraníes. Este aspecto, sin embargo, no entrará en las fases iniciales de la negociación.

La agencia Fars señaló que solo la reanudación de la venta de petróleo supondría unos ingresos para Irán de unos 10.000 millones de dólares en un periodo de tres meses. Para los estadounidenses, las sanciones solo se eliminarán después de reanudar por completo el tráfico por Ormuz.

Otra agencia de prensa, Tasnim, aseguró este domingo que "no habrá acuerdo si no se da acceso desde el principio a una parte sustancial de los activos bloqueados" e informó de que Irán había reclamado "un mecanismo claro para la liberación continua y garantizada" de los fondos.

Un representante de la Administración Trump aseguró a la CNN este domingo que sólo se desbloquearán los activos tras la reapertura de Ormuz. No se ha manifestado compromiso alguno acerca de cómo se procederá a la liberación de los bienes embargados.

La llave del estrecho

Teherán tiene claro que Trump quiere reabrir Ormuz a toda costa. La simple expectativa de avance en las negociaciones tiene un efecto balsámico. Tras las declaraciones de que el acuerdo era inminente, el precio del crudo cayó cerca de un 6%.

La necesidad imperiosa del presidente por anunciar el fin del bloqueo hace que el uranio pase a un segundo plano y la República Islámica pretende usarlo como una moneda de cambio.

Una cuestión clave es el control futuro del estrecho. Diversos medios de la región informaron este domingo que Ormuz deberá permanecer bajo supervisión iraní.

Según informan las autoridades, el tráfico marítimo por la región volverá a sus niveles previos a la guerra en el plazo de un mes. Teherán asegura que esa gestión "no es competencia de Estados Unidos, sino de los vecinos del Golfo".

Una fuente iraní declaró este domingo que el paso ya está abierto, pero "es necesaria una coordinación con las autoridades para asegurar el tráfico seguro". Irán asegura que no pretende cobrar peaje por el paso de Ormuz, pero, puesto que va a prestar un servicio de seguridad a los buques, lo lógico es que paguen por ello.

Al borde del desastre

Las prisas por reabrir el tráfico marítimo en Ormuz estuvieron a punto de llevar a Trump a aceptar unas condiciones desastrosas para Israel. Tal y como se presenta el preacuerdo, el estrecho se abriría a cambio de descongelar fondos iraníes y levantar sanciones económicas, mientras el programa nuclear quedaría pendiente de negociación con una prórroga de 60 días.

Este es el peor escenario posible para Netanyahu cuando la precampaña electoral está a punto de empezar. Un portavoz del Ejecutivo israelí declaró a Reuters que el primer ministro había reconocido que "ya no tiene capacidad para influir en el presidente Trump".

La última vez que hablaron ambos líderes fue este sábado, después de que el estadounidense transmitiera a los líderes del Golfo, Turquía y Pakistán el estado de las conversaciones con Irán. Netanyahu confirmó que habían tratado sobre los términos del documento.

Afirmó que el presidente le había asegurado que cualquier tratado definitivo incluiría "desmantelar las instalaciones iraníes de enriquecimiento de uranio y la retirada del material nuclear de su territorio". También dijo que le reafirmó el reconocimiento de que "Israel tiene derecho a defenderse ante cualquier amenaza, incluido Líbano".

Tras las reacciones de sus aliados y las que le llegaron desde sus propias filas, el presidente declaró que este pacto será "todo lo contrario" al que negoció su predecesor Barack Obama. Calificó aquel tratado como "uno de los peores acuerdos que jamás haya realizado nuestro país". "Será grande y significativo o no habrá trato en absoluto", añadió.