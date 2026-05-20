Netanyahu critica a su ministro de Seguridad Nacional por el vídeo en el que humilla a los detenidos de la flota Sumud

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, en el vídeo que subió a sus redes humillando a los miembros de la flotilla.

Las claves

Las claves Generado con IA Netanyahu ha criticado al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, por la humillación a activistas de la Flotilla Global Sumud detenidos en Israel. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, acusó a Ben Gvir de dañar la imagen de Israel y de menospreciar el esfuerzo de las fuerzas de seguridad. En el vídeo difundido, Ben Gvir aparece burlándose de los activistas esposados y hacinados, lo que ha provocado la protesta diplomática de España e Italia. Los gobiernos de España e Italia han calificado el trato a los activistas de inhumano e inaceptable, exigiendo disculpas y convocando a representantes diplomáticos israelíes.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha condenado la manera en que el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, trata en un vídeo a los activistas detenidos de la Flotilla Global Sumud, afirmando que "no se ajusta a los valores y normas" de su país.

Previamente, el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, calificaba de "vergonzosa" la actitud del ministro, el ultranacionalista radical Ben Gvir, por participar de la humillación a los activistas de la Flotilla detenidos por Israel.

En el vídeo se muestra a los activistas recibiendo empujones, siendo esposados contra el suelo y arrastrados. "Usted ha causado daño a nuestro Estado a sabiendas con esta vergonzosa actuación, y no es la primera vez", acusó Saar en un comunicado en X.



"No, usted no representa a Israel", añadió, antes de decir que con imágenes como esta "echa por tierra los enormes esfuerzos profesionales y exitosos" de soldados y otros funcionarios.

You knowingly caused harm to our State in this disgraceful display - and not for the first time.



You have undone tremendous, professional, and successful efforts made by so many people - from IDF soldiers to Foreign Ministry staff and many others.



No, you are not the face of… https://t.co/KOj6fhpyM7 — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) May 20, 2026

Ben Gvir visitó este miércoles a los activistas de la Flotilla Global Sumud, detenidos en el puerto de Ashdod (sur de Israel), y difundió un vídeo en el que aparecen maniatados en el suelo y hacinados mientras se burla de ellos.

"¡Bienvenidos a Israel!", aparece diciendo sonriente el ministro mientras ondea una bandera israelí. A sus pies, se ve a decenas de los activistas arrodillados, con las manos esposadas a la espalda y la cabeza apoyada en el suelo mientras un altavoz emite el himno nacional.

🇮🇱 Israeli National Security Minister Itamar Ben Gvir visited the prison where Global Sumud Flotilla activists are being held and confronted detainees.



Ben Gvir can be heard telling detainees: “Welcome to hell. The summer camp is over.”



Follow: @europa pic.twitter.com/RStmidAlmT — Europa.com (@europa) May 20, 2026

"Así es como aceptamos a los partidarios del terrorismo", recoge el mensaje en la red social X con el que Ben Gvir acompaña las imágenes.



El ministro, a cargo de la Policía israelí, ya visitó a activistas de otras flotillas anteriores que se dirigían a Gaza. En octubre, acudió a la prisión en el desierto del Néguev a la que fueron enviados cerca de 400 de ellos después de que denunciaran sus condiciones de detención.



"Cualquiera que apoye el terrorismo es un terrorista y merece que se le trate como tal", dijo entonces. Añadió: "Si alguno de ellos pensó que vendría aquí y recibiría una alfombra roja y trompetas se equivocaba".



En esa ocasión, varios activistas de la Flotilla deportados a Turquía denunciaron haber sido mantenidos con las manos atadas a la espalda y sin acceso a agua ni alimentos durante entre 36 y 40 horas.



Desde su llegada al gobierno, Ben Gvir ha promovido la escasez de alimentos, la falta de higiene y el maltrato entre los palestinos en centros de detención o prisiones israelíes.

Ha sido uno de los defensores de instaurar la pena de muerte para los condenados por asesinato en actos de terrorismo, que fue aprobada por el Parlamento.

"Hay algunos en el gobierno que todavía no han entendido cómo hay que comportarse con los partidarios del terrorismo", ha contestado Ben Gvir en referencia a Saar. Afirma que espera "que comprenda que Israel ha dejado de ser un niño al que se le pueden dar bofetadas".



"Quien venga a nuestro territorio a apoyar el terrorismo e identificarse con Hamás, se llevará un golpe y no pondremos la otra mejilla", termina diciendo.

Enfado de España e Italia

Por estas imágenes, el Ministerio de Asuntos Exteriores español ha convocado otra vez a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, esta vez para protestar por lo que considera trato "monstruoso, indigno e inhumano" que las autoridades israelíes están dando a los activistas de la nueva Flotilla.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, anunció esta decisión en una rueda de prensa en la Embajada de España en Berlín tras reunirse con su homólogo alemán, Johann Wadephul.

También, el Gobierno de Italia calificó de "inaceptables" las imágenes difundidas por el ministro de Seguridad Nacional de Israel y anunció la convocatoria del embajador israelí en Roma.



"Es inadmisible que estos manifestantes, entre ellos muchos ciudadanos italianos, sean sometidos a este tratamiento lesivo de la dignidad de la persona", señaló el Ejecutivo italiano en un comunicado.

"Italia exige asimismo disculpas por el trato reservado a estos manifestantes y por el total desprecio mostrado hacia las explícitas peticiones del Gobierno italiano", se añade en la declaración conjunta firmada por la primera ministra, Giorgia Meloni, y el ministro de Exteriores, Antonio Tajani.