Trump califica de "basura" la última propuesta de paz de Irán y asegura que el alto el fuego está "en estado crítico"

Donald Trump, durante un acto sobre salud materna en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Evelyn Hockstein Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump calificó de "basura" la última propuesta de paz de Irán y afirmó que el alto el fuego tiene solo un 1% de probabilidad de sobrevivir. Irán pidió el fin de la guerra en todos los frentes, el levantamiento del bloqueo estadounidense y compensaciones por daños, además de garantías para evitar futuros ataques. Trump anunció que consultará con generales para decidir los próximos pasos, mientras que Irán advirtió estar listo para responder a cualquier agresión. La situación podría verse influida por la cumbre entre Trump y Xi Jinping en Pekín, ya que China es un aliado clave de Irán.

Donald Trump aseguró este lunes que el alto el fuego en Irán se encuentra "en estado crítico" y que sólo tiene "un 1% de probabilidad de sobrevivir". El inquilino de la Casa Blanca había rechazado este domingo la última propuesta de paz formulada por "los representantes" de la República Islámica, que tachó de "absolutamente inaceptable" y "estúpida".

En el documento, los negociadores iraníes pidieron acabar la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, donde los ataques israelíes no han cesado en más de cinco semanas de teórica tregua. Los iraníes también demandaron compensaciones por los daños ocasionados en el marco de la operación 'Furia Épica' y pidieron a Washington levantar su bloqueo del estrecho de Ormuz.

La propuesta iraní, remitida a través del mediador paquistaní, solicita garantías para evitar que hubiera más ataques en el futuro, ver levantadas las sanciones que lastran su economía y eliminada la prohibición de vender su petróleo.

"Diría que ahora mismo es el [momento del alto el fuego] más débil, después de leer esa basura que nos enviaron. Ni siquiera terminé de leerla", lamentó Trump este lunes durante un acto sobre atención sanitaria materna organizado en el Despacho Oval.

"Nuestra demanda es legítima: exigir el fin de la guerra, levantar el bloqueo y la piratería, y liberar los activos iraníes que han sido congelados injustamente en bancos debido a la presión de Estados Unidos", replicó en rueda de prensa Esmaeil Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán.

"El paso seguro a través del estrecho de Ormuz y el establecimiento de la seguridad en la región y en Líbano son otras demandas de Irán, que se consideran una oferta generosa y responsable", añadió el diplomático persa durante su comparecencia.

Entrevistado en el programa 60 Minutes de la cadena CBS News, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quiso dejar claro que la guerra en Irán no había terminado porque quedaba "trabajo por hacer" para confiscar el uranio enriquecido, desmantelar sus instalaciones nucleares, reducir sus capacidades de misiles balísticos y debilitar el denominado Eje de la Resistencia.

Trump adelantó este lunes que reuniría más tarde a "un gran grupo de generales" en la sala de crisis de la Casa Blanca para decidir los próximos pasos. "En la guerra, tienes que ser flexible. Tienes muchos planes, pero tienes que aplicar planes diferentes en días diferentes. Pero tengo un gran plan", insistió durante el acto, en el que sufrió para mantenerse despierto.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, no tardó en responder a las amenazas de Trump. "Nuestras fuerzas armadas están listas para dar una respuesta ejemplar ante cualquier acto de agresión", escribió en redes sociales el líder de la delegación iraní que negoció en Islamabad.

Donald Trump, durante un acto sobre salud materna en el Despacho Oval. Evelyn Hockstein Reuters

El riesgo de reanudar las hostilidades en Irán queda diluido, sin embargo, por la cumbre en Pekín entre Trump y el presidente chino Xi Jinping, que comenzará este miércoles. Está previsto que los líderes discutan la situación en Irán, para alivio de Teherán, un estrecho aliado de Pekín.

"Nuestros amigos chinos saben muy bien cómo aprovechar estas oportunidades para advertir sobre las consecuencias de las acciones ilegales y de intimidación de Estados Unidos sobre la paz y la seguridad regional", celebró el propio Baghaei.