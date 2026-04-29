Irán se resiente tras 15 días de bloqueo: afloja la restricción a Internet y almacena crudo para resucitar su economía

Irán ha propuesto a EEUU reabrir el estrecho de Ormuz y posponer la cuestión nuclear, pero Washington ha rechazado la oferta por considerarla insuficiente.

La división interna en el liderazgo iraní se ha acentuado tras la muerte de Jamenei, con la Guardia Revolucionaria consolidando el control y dificultando acuerdos internacionales.

El Gobierno iraní ha relajado parcialmente la censura de Internet, permitiendo un acceso temporal menos restringido para empresas y autónomos para mitigar el impacto económico.

"Irán me ha hecho saber que se encuentra en estado de colapso. Están tratando de resolver su situación de liderazgo". Estas líneas escritas en Truth Social podrían parecer una de tantas bravatas que el presidente de EEUU, Donald Trump, ha pronunciado en los dos meses de guerra que mantiene con Irán. Sin embargo, no se aleja por completo de la realidad.

Desde que el bloqueo de la armada estadounidense sobre los puertos iraníes entrase en vigor el pasado 13 de abril, el flujo del petróleo a través del estrecho de Ormuz se ha reducido todavía más. Aunque la economía se resiente a nivel global con el precio del crudo en máximos, Irán, que hasta ahora mantenía sus exportaciones, es el gran afectado.

Según el Wall Street Journal, el régimen de los ayatolás empieza a tener problemas para almacenar el petróleo al que no consigue dar salida. Para ello estaría recurriendo al "almacenaje basura", recuperando contenedores improvisados, obsoletos o en malas condiciones en las plantas de los complejos de Ahvaz y Asaluyeh.

Otra opción pasa por el transporte terrestre por tren hacia China, lento y menos efectivo. Pero, en cualquier caso, el bloqueo naval ha reducido el ritmo de exportación de crudo iraní de dos millones de barriles diarios -un ritmo que mantuvieron en plena guerra- a poco más de 560.000. Casi tres cuartos de la producción es sobrante.

¿Por qué no se pueden simplemente interrumpir las operaciones de extracción? Según el diario, esto podría dañar las infraestructuras, especialmente aquellas que son geológicamente inestables o se encuentran envejecidas. Según la consultora Rystad Energy, la mitad de los pozos iraníes presenta baja presión, lo que dificultaría reactivarlos.

Un alivio a la censura de Internet

La energía no es el único sector que se ha visto fuertemente impactado por las restricciones en periodo de guerra. En los últimos años, Irán ha hecho una fuerte inversión en economía digital, tanto en el sector privado como en el militar. Sin embargo, el carácter autocrático del régimen engrilleta el acceso a Internet en momentos de crisis.

Fatemeh Mohajerani, portavoz del Gobierno, da una rueda de prensa frente a la central eléctrica de Tarasht en Teherán. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Ya sucedió en enero con las protestas multitudinarias de la oposición, y se ha repetido desde el comienzo de la guerra. Descubrir que el hackeo de las redes por parte de la inteligencia israelí permitió el ataque que mató al líder supremo Alí Jamenei e hirió a su hijo y sucesor Mojtaba no ha hecho más que incrementar la paranoia del Consejo Nacional de Seguridad Nacional y la Guardia Republicana.

No obstante, voces de la sociedad civil encabezadas por el gobierno de Masud Pezeskhian han insistido en la necesidad de aliviar las restricciones para hacer frente a la contracción económica. Afshin Kolahi, de la Cámara de Comercio de Irán, estimaba las pérdidas a causa del bloqueo de la red en hasta 40 millones de dólares diarios.

En una rueda de prensa frente a la central eléctrica de Tarasht en Teherán, Fatemeh Mohajerani, portavoz del Gobierno, anunció que las empresas y autónomos podrían acceder dos meses después del comienzo del bloqueo a un 'Internet Plus'. Sin tratarse de una conexión libre, ofrecerá un acceso menos restringido de manera "temporal".

El tablero persa del poder

Aunque Trump incida sobre la división de los líderes iraníes como un punto a su favor, no ha ocultado su frustración por el hecho de que los "duros" del régimen como Ahmad Vahidi, comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, estén impidiendo que los "moderados", como el ministro de Exteriores Abás Araqchi, pacten con él.

A través de los mediadores pakistaníes, Irán envió una nueva propuesta el lunes para centrar los acuerdos en la reapertura del estrecho de Ormuz y remitir la cuestión nuclear a una futura negociación. Washington habría rechazado este plan porque, en la práctica, implicaría volver al punto de inicio previo a la 'Operación Furia Épica'.

Pero tampoco Irán puede permitirse volver al punto previo, porque la figura de consenso entre todas las facciones que representaba Alí Jamenei ha desaparecido. Su hijo, Mojtaba, sigue hospitalizado a causa de las graves heridas sufridas en el primer día de guerra. Como señalaron fuentes del régimen, "es líder, pero no Supremo".

Un cruce en Teherán presidido por la efigie de Mojatba Jamenei. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Tanto su condición médica como la necesidad de mantenerse oculto de los "ataques de decapitación" israelíes impiden al nuevo ayatolá dirigirse al público. Y aunque ya tenía influencia sobre los mecanismos de poder antes de la guerra, actualmente es "consultado", más que obedecido, sobre las decisiones del Consejo de Seguridad y la Guardia Revolucionaria.

"La elección a la que se enfrenta Irán ya no es entre las políticas moderadas y extremistas, es entre la línea dura y la durísima", explica a Reuters Aaron David Miller, negociador estadounidense. El férreo control que mantiene la Guardia Revolucionaria se suma a la meticulosa diplomacia iraní, capaz de "discutir cada palabra" y tardar días en contestar.

Mientras, el tablero del poder persa ha basculado de una teocracia tutelada por los 88 clérigos de la Asamblea de Expertos a una dictadura militar con Mohamad Baqer Zolqadr, Secretario del Consejo Nacional de Seguridad, a la cabeza. "Hemos pasado del poder divino al poder físico", concluye Miller.