Las negociaciones de paz entre Irán y EEUU previstas para realizarse en Islamabad continúan en entredicho, ante la ausencia de avances diplomáticos que permitan asegurar que las partes viajarán a la capital pakistaní para reanudar sus encuentros bilaterales pese a los esfuerzos de los mediadores.

Sin comunicados ni manifestaciones oficiales por parte de las autoridades locales, que mantienen desde hace días su posición de que Pakistán hará todo lo posible para traer a las delegaciones iraníes y estadounidenses a la mesa, son las actitudes y las filtraciones que se están produciendo a medios locales y árabes las que dibujan un panorama poco halagüeño para la reunión.

La Policía pakistaní bloquea una carretera que va al hotel donde se celebran las negociaciones entre EEUU e Irán. Asim Hafeez Reuters

El canal de televisión saudí Al Arabiya, que lleva varios días con una cobertura exhaustiva desde Pakistán de la reunión, prevista originalmente para el miércoles pero que no se ha llevado a cabo aún dada la negativa iraní de acudir a Islamabad mientras EEUU mantenga el bloqueo naval a sus puertos y a su navegación comercial, ha informado que para la diplomacia pakistaní "existe un verdadero estancamiento en las negociaciones".

Según ha detallado el canal citando fuentes diplomáticas, el país anfitrión y mediador no se plantea cancelar las negociaciones, pero sí constata que "el progreso es débil".