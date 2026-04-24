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El Ejército de EEUU detecta varias operaciones iraníes de minado en el estrecho de Ormuz
Las órdenes que Donald Trump dio ayer a la Armada estadounidense de "disparar y hundir" cualquier embarcación iraní que coloque minas en el estrecho de Ormuz responde al hecho de que la Guardia Revolucionaria ha desplegado nuevos artefactos explosivos en el estratégico cruce en los últimos días, según informa el portal Axios.
El Ejército de EEUU ha detectado varias operaciones de minado en Ormuz realizadas con pequeñas embarcaciones rápidas, aunque no ha proporcionado un número concreto sobre las bombas desplegadas. Tras el alto el fuego se estimaba que todavía quedaba en torno a un centenar de minas en el estrecho que deben ser desactivadas antes de garantizar el paso seguro de los buques.
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Las esperanzas se desvanecen en Islamabad para lograr un avance diplomático que desbloquee las negociaciones
Las negociaciones de paz entre Irán y EEUU previstas para realizarse en Islamabad continúan en entredicho, ante la ausencia de avances diplomáticos que permitan asegurar que las partes viajarán a la capital pakistaní para reanudar sus encuentros bilaterales pese a los esfuerzos de los mediadores.
Sin comunicados ni manifestaciones oficiales por parte de las autoridades locales, que mantienen desde hace días su posición de que Pakistán hará todo lo posible para traer a las delegaciones iraníes y estadounidenses a la mesa, son las actitudes y las filtraciones que se están produciendo a medios locales y árabes las que dibujan un panorama poco halagüeño para la reunión.
El canal de televisión saudí Al Arabiya, que lleva varios días con una cobertura exhaustiva desde Pakistán de la reunión, prevista originalmente para el miércoles pero que no se ha llevado a cabo aún dada la negativa iraní de acudir a Islamabad mientras EEUU mantenga el bloqueo naval a sus puertos y a su navegación comercial, ha informado que para la diplomacia pakistaní "existe un verdadero estancamiento en las negociaciones".
Según ha detallado el canal citando fuentes diplomáticas, el país anfitrión y mediador no se plantea cancelar las negociaciones, pero sí constata que "el progreso es débil".
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El Ejército israelí lanza nuevos ataques contra Líbano pese a la extensión del alto el fuego durante tres semanas más
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han lanzado nuevos ataques contra el Líbano pocas horas después de la extensión de la tregua durante tres semanas más anunciada por Donald Trump.
El Ejército israelí ha reaccionado así a dos incidentes en los que ha acusado al grupo chií Hezbolá de lanzar proyectiles y un dron kamikaze contra sus soldados desplegados en el sur del Líbano. Los ataques se habrían saldado con la eliminación de tres terroristas de la milicia armada.
חיל-האוויר תקף תוך דקות ספורות את המשגר ממנו נורו מספר רקטות לעבר מרחב שתולה.— Israeli Air Force (@IAFsite) April 23, 2026
בנוסף, הותקף משגר נוסף טעון ומוכן לשיגור, שהיווה איום על כוחות צה"ל ומדינת ישראל. pic.twitter.com/o8BvO5Yt2M
Las FDI han interceptado los proyectiles lanzados contra la aldea de Shtula, en el norte del país, sin precisar si este episodio se produjo antes o después del alto el fuego anunciado desde la Casa Blanca. El comunicado recoge ataques contra "otro lanzacohetes cargado y listo para disparar" que "representaba una amenaza para los soldados de las FDI y el Estado de Israel" y contra edificios usados por Hezbolá.
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