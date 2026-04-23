Los preparativos para una nueva ronda de negociaciones continúan en Pakistán pese a que sigue sin concretarse el viaje de las delegaciones de EEUU e Irán. Tras prolongar sine die la tregua, Donald Trump ha asegurado que "no hay un plazo fijo" para poner fin a la guerra. Teherán, después de atacar y apresar dos buques de carga, ha insistido en que "no es posible" reabrir el estrecho de Ormuz si no se levanta el bloqueo naval impuesto por la Armada estadounidense.
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Líbano condena como "crimen de guerra" el asesinato de una periodista en un ataque israelí
El presidente del Líbano, Joseph Aoun, y el primer ministro, Nawaf Salam, han condenado como "crímenes de guerra" y "de lesa humanidad" el asesinato de periodistas en ataques israelíes, tras la muerte el miércoles de Amal Khalil, reportera del diario local Al Akhbar, en un bombardeo israelí en el sur del país.
"Los ataques deliberados y directos de Israel contra periodistas tienen como objetivo ocultar la verdad sobre sus actos de agresión contra el Líbano. Estos actos constituyen crímenes de lesa humanidad, punibles según las leyes y convenciones internacionales, y deberían motivar a la comunidad internacional a intervenir y ponerles fin", ha señalado Aoun.
Israel has killed journalist Amal Khalil and injured her colleague Zeinab Faraj in a ‘double-tap’ attack in southern Lebanon.— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 23, 2026
Repeated strikes on the reporters and paramedics delayed rescue efforts for hours, according to local media. pic.twitter.com/l3MQnjmA5b
En un comunicado de la Presidencia libanesa, el mandatario presentó sus condolencias a la familia de la periodista, alcanzada por un ataque israelí contra la localidad meridional libanesa de At Tiri, y que "se ha unido a las filas de los periodistas mártires que la precedieron en el camino del martirio en el Sur".
Por su parte, Salam ha lamentado que "los ataques israelíes contra periodistas en el sur del Líbano mientras desempeñan su labor profesional ya no son un incidente aislado, sino un patrón comprobado que condenamos y rechazamos".
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Irán ejecuta a otro preso por colaborar con Israel, el quinto esta semana
Las autoridades iraníes han ejecutado a un preso condenado por colaborar con los servicios de inteligencia de Israel, el Mosad, en el quinto ahorcamiento de la semana en la República Islámica, según la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.
Desde el 19 de marzo, Irán ha ahorcado a ocho personas condenadas por su participación en las protestas masivas de enero, y en los últimos meses se han disparado las ejecuciones de presos acusados de colaborar con el Estado judío.
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Irán denuncia que la inseguridad en el estrecho de Ormuz es culpa de la "agresión" de EEUU e Israel
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha subrayado ante el enviado especial de Corea del Sur, Chang Byung-ha, que "la agresión de EEUU e Israel es la raíz de la inseguridad en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz".
Araghchi ha hablado con el enviado surcoreano en Teherán sobre los "crímenes" cometidos contra Irán durante esta "guerra de 40 días" y ha instado a la comunidad internacional a adoptar una postura clara y firme para condenar los ataques.
1/2— Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) April 23, 2026
South Korea’s FM Special Envoy Chang Byung-ha met Iran’s FM Abbas Araghchi in Tehran. Araghchi detailed U.S. and Israeli regime crimes during the 40-day aggression against Iran and urged countries to take a clear and firm stance in condemning these attacks. pic.twitter.com/hIx63hM0YQ
"Irán, como Estado costero, ha adoptado medidas en virtud del derecho internacional para defender su seguridad e intereses; la responsabilidad por las consecuencias recae sobre los agresores", ha señalado el jefe de la diplomacia persa en relación a las tensiones en torno al estratégico cruce marítimo.
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Pasamontañas, fusiles de asalto y música épica: Irán difunde un vídeo (de película) de la captura de dos buques en Ormuz
Como si se tratase del tráiler de una película de acción sazonado con una música épica, la Guardia Revolucionaria iraní ha compartido un vídeo propagandístico en el que se supuestamente ve cómo una pequeña unidad de sus combatientes apresa los dos buques cargueros secuestrados este miércoles en el estrecho de Ormuz, cerca de la costa del país persa.
The IRGC has published footage of its forces seizing two cargo ships, the Panama-flagged MSC Francesca and the Liberian-flagged Epaminondas, in the Strait of Hormuz today. https://t.co/X2veK83UK7 pic.twitter.com/xfwF6lJYK3— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) April 22, 2026
La unidad militar de élite de la República Islámica, en un gesto de desafío al bloqueo impuesto por la Armada estadounidense a su tráfico marítimo, anunció en un comunicado un ataque contra tres portacontenedores por "infracciones marítimas". Dos de ellos, el MSC Francesca y el Epaminondas, fueron apresados y trasladados a puertos iraníes, según la nota difundida por la agencia semioficial Tasnim.