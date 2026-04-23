El presidente del Líbano, Joseph Aoun, y el primer ministro, Nawaf Salam, han condenado como "crímenes de guerra" y "de lesa humanidad" el asesinato de periodistas en ataques israelíes, tras la muerte el miércoles de Amal Khalil, reportera del diario local Al Akhbar, en un bombardeo israelí en el sur del país.

"Los ataques deliberados y directos de Israel contra periodistas tienen como objetivo ocultar la verdad sobre sus actos de agresión contra el Líbano. Estos actos constituyen crímenes de lesa humanidad, punibles según las leyes y convenciones internacionales, y deberían motivar a la comunidad internacional a intervenir y ponerles fin", ha señalado Aoun.

Israel has killed journalist Amal Khalil and injured her colleague Zeinab Faraj in a ‘double-tap’ attack in southern Lebanon.



Repeated strikes on the reporters and paramedics delayed rescue efforts for hours, according to local media. pic.twitter.com/l3MQnjmA5b — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 23, 2026

En un comunicado de la Presidencia libanesa, el mandatario presentó sus condolencias a la familia de la periodista, alcanzada por un ataque israelí contra la localidad meridional libanesa de At Tiri, y que "se ha unido a las filas de los periodistas mártires que la precedieron en el camino del martirio en el Sur".

Por su parte, Salam ha lamentado que "los ataques israelíes contra periodistas en el sur del Líbano mientras desempeñan su labor profesional ya no son un incidente aislado, sino un patrón comprobado que condenamos y rechazamos".