David Barreira
    Irán promete a Trump que no negociará bajo amenaza: "Estamos listos para revelar nuevas cartas en el campo de batalla"

    Irán ha acusado a Trump de convertir las conversaciones de paz en un intento de "capitulación" o para "justificar nuevas hostilidades" al presionar a Teherán con el bloqueo de sus puertos. "No mantendremos las negociaciones bajo amenaza y, en las últimas dos semanas, nos hemos preparado para revelar nuevas cartas en el campo de batalla", ha afirmado el presidente del Parlamento Mohammad Baqer Qalibaf, acusado a las fuerzas estadounidenses de "violar" el alto el fuego.