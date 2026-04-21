Irán promete a Trump que no negociará bajo amenaza: "Estamos listos para revelar nuevas cartas en el campo de batalla"
Irán ha acusado a Trump de convertir las conversaciones de paz en un intento de "capitulación" o para "justificar nuevas hostilidades" al presionar a Teherán con el bloqueo de sus puertos. "No mantendremos las negociaciones bajo amenaza y, en las últimas dos semanas, nos hemos preparado para revelar nuevas cartas en el campo de batalla", ha afirmado el presidente del Parlamento Mohammad Baqer Qalibaf, acusado a las fuerzas estadounidenses de "violar" el alto el fuego.
ترامپ با اعمال محاصره و نقض آتشبس میخواهد تا به خیال خود این میز مذاکره را به میز تسلیم تبدیل کند یا جنگافروزی مجدد را موجّه سازد.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 20, 2026
مذاکره زیر سایهٔ تهدید را نمیپذیریم و در دو هفتهٔ اخیر برای رو کردن کارتهای جدید در میدان نبرد آماده شدهایم.
Oriente Próximo