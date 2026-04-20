Israel abre una investigación tras la difusión de una imagen de un militar israelí golpeando una imagen de Cristo en Líbano

Las claves

Las claves Generado con IA Israel ha iniciado una investigación tras la difusión de una imagen donde un soldado israelí golpea con una maza una figura de Jesucristo crucificado en el sur de Líbano. Las Fuerzas Armadas israelíes han confirmado la autenticidad de la fotografía y consideran el incidente con gran severidad, señalando que no representa los valores del ejército. El Mando Norte ha prometido tomar medidas apropiadas contra los responsables y colaborar para restaurar la figura dañada para la comunidad cristiana local. Israel afirma que su presencia en el sur de Líbano busca desmantelar la infraestructura de Hezbolá y no dañar infraestructuras o símbolos religiosos.

Las Fuerzas Armadas israelíes han anunciado la apertura de una investigación tras confirmar la autenticidad de una imagen publicada en redes sociales en la que se ve a un militar israelí de uniforme golpeando con una maza la cara de una figura de Jesús de Nazaret crucificado que habría sido tomada en el sur de Líbano.

"Tras un examen inicial se ha concluido que en la fotografía aparece un soldado de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) causando daños a un símbolo cristiano en el sur de Líbano", han publicado las Fuerzas Armadas israelíes en un comunicado.

El mando militar ha asegurado que contempla este incidente con "gran severidad" y ha subrayado que este comportamiento "no concuerda con los valores que se esperan de sus tropas".

Following the completion of an initial examination regarding a photograph published earlier today of an IDF soldier harming a Christian symbol, it was determined that the photograph depicts an IDF soldier operating in southern Lebanon.



The IDF views the incident with great… https://t.co/U6P3x8KWBb — Israel Defense Forces (@IDF) April 19, 2026

Por ello el Mando Norte ha abierto una investigación con implicación de la cadena de mando y promete que se tomarán las "medidas apropiadas" con los responsables. "Las FDI incluso están trabajando para ayudar a la comunidad a restaurar la figura en su lugar", ha añadido.

El comunicado concluye recordando que Israel está en el sur de Líbano "para desmantelar la infraestructura terrorista de Hezbolá" y "no tiene intención de causar daños a infraestructuras civiles, tales como edificios religiosos o símbolos religiosos".