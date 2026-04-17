La ministra de Defensa gala, Catherine Vautrin, ha asegurado que países europeos como Francia, Bélgica o Países Bajos cuentan con capacidades de desminado para contribuir a la reapertura del estrecho de Ormuz.

"Tenemos la capacidad de proporcionar servicios de escolta con apoyo integral —es decir, sin ninguna intención ofensiva— para que los buques puedan transitar con seguridad por el estrecho; esto es lo que se debatirá hoy en París", ha asegurado a la cadena TF1 en relación a la cumbre internacional presidida este viernes por París y Londres y en la que se abordará la reapertura del estratégico cruce.