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Francia ofrece sus capacidades de desminado para reabrir el estrecho de Ormuz
La ministra de Defensa gala, Catherine Vautrin, ha asegurado que países europeos como Francia, Bélgica o Países Bajos cuentan con capacidades de desminado para contribuir a la reapertura del estrecho de Ormuz.
"Tenemos la capacidad de proporcionar servicios de escolta con apoyo integral —es decir, sin ninguna intención ofensiva— para que los buques puedan transitar con seguridad por el estrecho; esto es lo que se debatirá hoy en París", ha asegurado a la cadena TF1 en relación a la cumbre internacional presidida este viernes por París y Londres y en la que se abordará la reapertura del estratégico cruce.
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Los desplazados en Líbano desafían las órdenes del Gobierno y empiezan a regresar a sus casas
Largas colas de vehículos de ciudadanos desplazados se acumulan en las carreteras del Líbano en dirección al sur del país después de la entrada en vigor del alto el fuego. Cientos de miles de libaneses se habían visto forzados a abandonar sus hogares por los bombardeos y las órdenes de evacuación lanzadas por el Ejército israelí.
Aunque el Gobierno libanés había solicitado demorar los regresos por la situación inestable, muchas personas han optado ya por tratar de regresar a sus casas (o lo que quede de ellas).
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Trump celebra el "día histórico" con el alto el fuego en Líbano y dice que el conflicto con Irán va a terminar "muy pronto"
Donald Trump ha celebrado la entrada en vigor de un alto el fuego de poco más de una semana en Líbano como "un día histórico". "¡Están pasando cosas buenas!", ha proclamado en un mensaje en Truth Social. En otra publicación anterior ha apuntado que la tregua elimina un obstáculo importante para poner fin a la guerra con Irán: "¡Basta de asesinatos! ¡Por fin debemos tener paz!".
April 16, 2026
En un evento en Las Vegas, el mandatario estadounidense ha asegurado que el conflicto con la República Islámica va "de maravilla" y ha apuntado que "debería terminar muy pronto".
Oriente Próximo