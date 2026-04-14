El Ejército israelí ha anunciado la muerte en combate en el sur del Líbano de otro soldado, miembro de una brigada de acorazados, lo que aumenta a trece el número de uniformados fallecidos en el país vecino desde el inicio de la ofensiva bélica.

Según un comunicado castrense, la víctima, de 30 años, ha sido identificada como Ayal Uriel Bianco y en el mismo suceso otro reservista resultó herido moderado y trasladado a un hospital.

An IDF reservist was killed and three other troops were wounded when a Humvee overturned in southern Lebanon last night, the military announces.



The slain soldier is named as Sgt. Maj (res.) Ayal Uriel Bianco, 30, a firetruck driver in the 188th Armored Brigade, from Katzrin.… pic.twitter.com/dFA7sgQww6 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 14, 2026

Entre los trece fallecidos hay al menos uno que murió el pasado 4 de abril tras ser disparado por error por otro soldado israelí de madrugada en la localidad libanesa de Shebaa, según aclaró una fuente militar tras una investigación preliminar.