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Muere otro soldado israelí en el sur del Líbano: van 13 desde el inicio de la ofensiva terrestre
El Ejército israelí ha anunciado la muerte en combate en el sur del Líbano de otro soldado, miembro de una brigada de acorazados, lo que aumenta a trece el número de uniformados fallecidos en el país vecino desde el inicio de la ofensiva bélica.
Según un comunicado castrense, la víctima, de 30 años, ha sido identificada como Ayal Uriel Bianco y en el mismo suceso otro reservista resultó herido moderado y trasladado a un hospital.
An IDF reservist was killed and three other troops were wounded when a Humvee overturned in southern Lebanon last night, the military announces.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 14, 2026
The slain soldier is named as Sgt. Maj (res.) Ayal Uriel Bianco, 30, a firetruck driver in the 188th Armored Brigade, from Katzrin.… pic.twitter.com/dFA7sgQww6
Entre los trece fallecidos hay al menos uno que murió el pasado 4 de abril tras ser disparado por error por otro soldado israelí de madrugada en la localidad libanesa de Shebaa, según aclaró una fuente militar tras una investigación preliminar.
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Pakistán propone celebrar una segunda ronda de negociaciones entre EEUU e Irán antes de que finalice el alto el fuego
Pakistán ha propuesto celebrar en Islamabad, en los próximos días, una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, antes de que finalice el alto el fuego, según informa la agencia Associated Press citando a funcionarios pakistaníes.
Una de las fuentes ha afirmado que, a pesar de haber concluido sin acuerdo, las primeras conversaciones en Islamabad formaron parte de un proceso diplomático continuo y no fueron un esfuerzo aislado.
El vicepresidente estadounidense JD Vance, de hecho, ha reconocido que hubo "algún progreso", sobre todo en lo referente a la retirada del uranio enriquecido en poder de Teherán, y que ahora depende de los iraníes "dar el siguiente paso".
Oriente Próximo