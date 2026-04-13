El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía cerca de un 7,3% en torno a las 7.12 horas y se movía de nuevo por encima de los 100 dólares por barril, a menos de dos horas de la apertura de las Bolsas en Europa y tras el ultimátum de Trump a Irán de bloquear el estrecho de Ormuz. Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía casi un 8,5%, hasta los 104,7$ por barril.