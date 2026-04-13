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El petróleo se dispara un 7% y vuelve a rebasar los 100 dólares tras anunciar EEUU que bloqueará Ormuz
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía cerca de un 7,3% en torno a las 7.12 horas y se movía de nuevo por encima de los 100 dólares por barril, a menos de dos horas de la apertura de las Bolsas en Europa y tras el ultimátum de Trump a Irán de bloquear el estrecho de Ormuz. Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía casi un 8,5%, hasta los 104,7$ por barril.
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La Guardia Revolucionaria advierte a Trump: cualquier buque militar que se acerque a Ormuz "viola el alto el fuego"
La Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido durante la madrugada que cualquier buque militar que se acerque al estrecho de Ormuz "viola el alto el fuego", después del anuncio del Comando Central del Ejército estadounidense de bloquear todo el tráfico marítimo en los puertos iraníes desde este lunes a las 10:00 horas ET (15.00 GMT).
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