Donald Trump ha insistido en que mantendrá desplegadas fuerzas militares en torno a Irán hasta que se cumpla plenamente el acuerdo alcanzado, amenazando con lanzar una ofensiva "más grande y más fuerte" en caso de incumplimiento.

En un mensaje difundido en la red Truth Social, el mandatario republicano subrayó que "todos los buques, aeronaves y personal militar de EEUU, junto con municiones y armamento, permanecerán en Irán y sus alrededores" hasta que se cumpla "íntegramente el acuerdo real alcanzado", subrayando que el despliegue responde a la necesidad de asegurar la estabilidad en la zona.

Asimismo, ha garantizado que si el pacto no se respeta, "comenzará la batalla, más grande, mejor y más fuerte que nunca", un escenario que, no obstante, ha considerado "muy improbable". También ha recalcado que "no habrá armas nucleares" y que el estrecho de Ormuz "permanecerá abierto y seguro".