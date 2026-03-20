Fragmentos de un misil iraní impactan en la Ciudad Vieja de Jerusalén, a apenas 400 metros del Muro de las Lamentaciones

Las claves nuevo Generado con IA Fragmentos de un misil iraní impactaron en el barrio judío de la Ciudad Vieja de Jerusalén, a solo 400 metros del Muro de las Lamentaciones y la Explanada de las Mezquitas. La explosión no causó víctimas, según confirmó la Policía israelí, aunque sí daños materiales en un estacionamiento del barrio judío. Es el segundo impacto de fragmentos de misiles en la Ciudad Vieja desde el inicio de la guerra, tras un incidente similar ocurrido el lunes en el Patriarcado Ortodoxo Griego, cerca de la Basílica del Santo Sepulcro. En Jerusalén Oeste existen 550 refugios, frente a solo 51 en Jerusalén Este, donde reside una gran parte de la población palestina.

Fragmentos de un misil iraní impactaron este viernes en el barrio judío de la Ciudad Vieja, en el ocupado Jerusalén Este. Pese a la fuerte explosión no hubo que lamentar víctimas, según confirmó la Policía israelí.

La metralla cayó a poco más de 400 metros del Muro de las Lamentaciones y de la Explanada de las Mezquitas, lugares sagrados para el Judaísmo y el Islam, respectivamente.

Imágenes difundidas en las redes sociales recogieron el momento en el que una columna de humo salía desde la Ciudad Vieja.

Según indicó el Ejército de Israel al periódico The Times of Israel, el misil iraní, que formaba parte de la séptima oleada de ataques lanzada por Teherán este viernes, fue interceptado y los fragmentos cayeron causando daños en un estacionamiento del barrio judío.

Se trata del segundo impacto que se registra en la Ciudad Vieja desde el inicio de la guerra después de que el lunes fragmentos de otro misil interceptado por la defensa israelí cayera sobre un tejado del Patriarcado Ortodoxo Griego en Jerusalén, a escasos metros de la Basílica del Santo Sepulcro sin causar víctimas.

Uno de los misiles balísticos lanzados por Irán hacia Jerusalén, capital de Israel (y que ellos dicen que es una ciudad sagrada para el Islam) cayó a pocos metros de la Basílica del Santo Sepulcro, uno de los lugares más importantes de la cristiandad. pic.twitter.com/XVN5THz1KU — Nuevo Mundo Israelita (@MundoIsraelita) March 17, 2026

La Ciudad Vieja, localizada en el ocupado Jerusalén Este, se libró de los ataques durante la anterior guerra de los doce días de Israel contra Irán el pasado junio, cuando ciudades de la periferia de Tel Aviv o la sureña Beersheba sufrieron los principales daños.

Según datos de entonces, en el oeste de Jerusalén -de mayoría judía- existen 550 refugios (públicos y privados) frente a tan solo 51 en el este; zona donde reside aproximadamente el 40 % de la población palestina.

Además, los 186 refugios públicos de la ciudad se encuentran en el oeste, mientras que en el este no hay ninguno, salvo los ubicados en algunas escuelas.