Trump se desvincula del ataque al yacimiento de gas de South Pars y promete no volver a atacar instalaciones de energía

El presidente Trump, al llegar este miércoles a la base de la Fuerza Aérea en Dover (Delaware). Kylie Cooper. Reuters.

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump se desvinculó del ataque israelí al yacimiento de gas South Pars en Irán y aseguró que no habrá más ataques contra infraestructuras energéticas. Irán reporta daños masivos en South Pars, mientras que Israel afirma que el ataque fue consensuado con EEUU, aunque Trump lo niega públicamente. Las represalias iraníes afectaron instalaciones energéticas cataríes y provocaron un aumento inmediato en los precios del petróleo y el gas a máximos recientes. La comunidad internacional, especialmente países de mayoría musulmana, exige el cese de los bombardeos y denuncia que los ataques amenazan la seguridad energética global.

El presidente Donald Trump declaró en la madrugada de este miércoles que Israel, "impulsado por la rabia, había arremetido violentamente" contra el complejo conocido como South Pars en Irán, el mayor yacimiento de gas del mundo. También dijo que "no sabía nada de este ataque", aunque algunos medios estadounidenses han confirmado que sí estaba al tanto.

Fuentes militares israelíes señalaron que la acción se había coordinado y consensuado con EEUU. Se trata, por tanto, de la primera disensión que muestran en público los aliados en esta guerra.

Las declaraciones de Trump se produjeron a través de su red social Truth Social como reacción a las protestas de Catar, que comparte la propiedad del complejo gasístico con Irán. En su mensaje, el mandatario republicano aseguró que se había golpeado "una sección relativamente pequeña del conjunto". Por su parte, Irán informó de daños masivos.

La consecuencia inmediata ha sido una escalada en las represalias iraníes sobre los recursos energéticos de Catar. El gigante QatarEnergy reportó "daños extensivos" provocados por misiles balísticos que alcanzaron el complejo de Ras Laffan, donde se procesa un 20% del gas catarí.

Estas acciones tienen un impacto considerable en el mercado global de la energía: nada más conocerse la noticia, el precio del crudo se acercó a 120 dólares el barril y el gas subió un más de un 20%. Se trata de los niveles más altos desde el 9 de marzo.

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La presión sobre el presidente Trump es cada vez mayor: desde el comienzo de la guerra, el Brent ha subido un 63% y el gas, un 56%. Aunque el mandatario ha bromeado con la idea de que Estados Unidos ganará mucho dinero con el petróleo a ese precio, el riesgo de una crisis económica mundial es cada vez mayor.

El mandatario prometió en su mensaje que "Israel no realizará más ataques relacionados con este yacimiento", aunque, al mismo tiempo, advirtió a los iraníes de que, si deciden golpear a "un tercero muy inocente, como Catar", "Estados Unidos, con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, volará la totalidad" de las instalaciones de South Pars.

Ajed al-Ansari, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar en la reunión de Riad. EFE.

Este jueves se celebra en Riad una reunión de los ministros de Exteriores de 12 países de mayoría musulmana para tratar la situación en la región. Los representantes diplomáticos han denunciado los ataques iraníes a áreas residenciales e infraestructuras civiles de los países del Golfo y han exigido un cese inmediato de los bombardeos.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, Majed al-Ansari, ha calificado de "peligrosos e irresponsables" los ataques a infraestructuras energéticas, después de que Irán confirmase el bombardeo del yacimiento de South Pars. Consideró que la ofensiva es "una amenaza para la seguridad energética mundial".

Catar es un buen aliado en la región de la República Islámica. Es el sexto mayor productor de gas del mundo y se encuentra entre los 20 mayores exportadores de petróleo. Aunque la dinastía Al Thani que reina en el emirato es de origen suní, ha mantenido buenas relaciones con los vecinos chiíes de Irán.