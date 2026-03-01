Alireza Arafi, el 'joven' jurista y filósofo que apunta a una línea continuista para gobernar Irán tras la caída de Jamenei

Las claves nuevo Generado con IA Alireza Arafi, jurista y filósofo de 66 años, será el nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de Alí Jamenei en un ataque de EEUU e Israel. Arafi, reconocido por su perfil académico y religioso, carece de vínculos con las Fuerzas Armadas y representa una línea continuista en el régimen iraní. La operación militar 'Rugido de León' eliminó a Jamenei y a varios altos cargos militares y familiares, dejando un vacío que Arafi ocupará provisionalmente. El nuevo líder completa el triángulo de poder en Irán junto al presidente Masud Pezeshkian y el jefe del Poder Judicial, Gholamhosein Mohseni-Ejei.

Apenas han transcurrido 24 horas desde que EEUU e Israel, mediante la operación militar Rugido de León, descabezaron el régimen de los ayatolás en Irán con la muerte de su ya ex líder supremo, Alí Jamenei.

El relevo de Jamenei lo tomará Alireza Arafi, experto en jurisprudencia y filosofía islámica. A sus 66 años, llega al mayor liderazgo de Teherán tras la caída de su antecesor.

Se trata de una edad temprana para dirigir el país. Jamenei llegó al poder a los 50 años y se consolidó como el líder supremo que más duró en el cargo.

Por otro lado, sí obtiene el bastón de mando antes que Ruhollah Jomeini, exayatolá considerado el fundador de la República Islámica de Irán.

Triángulo de poder

El jurista chií Alireza Arafi completa el triángulo del poder en Teherán, junto al presidente del país, Masud Pezeshkian, y el jefe del Poder Judicial, Gholamhosein Mohseni-Ejei.

De esta forma, llenaría provisionalmente el vacío que ha dejado Jamenei tras haber sido alcanzado, junto a su hija, yerno y nieto, por los misiles "de largo alcance y gran precisión" de Washington y Tel Aviv.

El alto clérigo es vicepresidente segundo de la Asamblea de Expertos, el cuerpo deliberativo que elige al líder supremo iraní, y ha sido miembro del Consejo de Guardianes, que examina a los candidatos electorales y las leyes aprobadas por el Parlamento.

Rector universitario

Siguiendo en esta línea, Arafi ejerce como presidente de los Seminarios Islámicos de Irán. En 2022, llegó a ser recibido en audiencia privada por el Papa Francisco.

También fue el imán de la oración del viernes de la ciudad de Qom, desde 2015. Y, además, fue rector de la Universidad Internacional Al-Mustafa, de 2008 a 2016.

Medios iraníes le definen como el cruce entre la autoridad religiosa y la influencia política que define la estructura de poder de Irán, pero supuestamente carece de lazos con las Fuerzas Armadas, según recoge Efe.

Pero Jamenei no ha sido el único en caer. Cabe destacar que también murieron sus familiares, el jefe del Estado Mayor, Abdolrahim Musavi; el comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Mohamad Pakpour, y el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, entre otros.

Últimas horas de Jamenei

No fue un enjambre de aviones militares el que redujo a escombros la residencia oficial del ya exlíder supremo de Irán, Alí Jamenei. Pero eso no significa que no se tratara de una operación calculada al milímetro.

La muerte de Jamenei llegó tras un plan trazado por Estados Unidos e Israel ideado hacía semanas.

La bautizada por Tel Aviv como Operación Rugido de León comenzó a las 06:00 horas de Irán, en torno a las 03:30 horas de España.

Según afirma The New York Times, el dispositivo empezó con el despegue de los aviones de combate desde sus bases.

El ataque no necesitó una multitud de aeronaves para arrasar por completo el complejo residencial del ex alto clérigo.

Solo una serie de aviones militares "armados con munición de largo alcance y alta precisión".

Dos horas y cinco minutos después del despegue de las aeronaves, en torno a las 09:40 horas de Teherán (07:10 horas de España), los misiles de largo alcance impactaron en el complejo residencial.

En el momento del ataque, varios altos funcionarios del régimen iraní se encontraban en uno de los numerosos edificios que componen el complejo.

Ataques simultáneos

Pero el ex líder supremo no estaba en este bloque en concreto, sino en otro edificio cercano.

"El ataque de esta mañana se llevó a cabo simultáneamente en varios lugares de Teherán, en uno de los cuales se habían reunido figuras de alto rango del escalón político y de seguridad de Irán”, sostuvo un funcionario de Defensa israelí al diario The New York Times.

Dicho funcionario aseguró al periódico neoyorquino que, a pesar de que Teherán se preparase y blindase para el conflicto bélico, Tel Aviv logró una "sorpresa táctica" con su bombardeo al complejo residencial.

Horas después, la agencia de noticias iraní IRNA confirmó la muerte de dos líderes militares de alto nivel que Israel aseguró haber matado: el contralmirante Shamkhani y el comandante en jefe Pakpour.