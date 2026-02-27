La Justicia israelí da la razón a Médicos Sin Fronteras y paraliza temporalmente su salida de Gaza y Cisjordania

Las claves nuevo Generado con IA El Tribunal Supremo de Israel ha paralizado temporalmente la expulsión de 37 ONGs, permitiendo que sigan operando en Gaza y Cisjordania. Israel exigía a las ONGs registrarse bajo un nuevo sistema que requería información detallada sobre sus trabajadores palestinos, lo que fue criticado por las organizaciones. Las ONGs advierten que la retirada de su licencia pondría en riesgo la seguridad de su personal y dejaría a millones de personas sin acceso a ayuda básica. Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones recuerdan que proveen más de la mitad de la ayuda alimentaria y la mayoría de la atención médica y de refugio en la región.

Médicos Sin Fronteras (MSF), Oxfam y otras organizaciones internacionales podrán seguir operando temporalmente en Gaza y Cisjordania. Este jueves, el Tribunal Supremo de Israel ha paralizado la expulsión de las 37 ONGs a las que Israel —que controla todos los accesos al enclave— había retirado la licencia y obligado a abandonar el territorio antes de este domingo 1 de marzo.

La medida respondía a la decisión del Gobierno israelí de exigir a las organizaciones que se registraran bajo un nuevo sistema implantado a finales del año pasado, que obliga a entregar información detallada y personal sobre todos sus trabajadores palestinos. El Ministerio de Exteriores israelí justificó el cambio asegurando que busca "prevenir la participación de elementos terroristas".

Las ONGs, en cambio, advirtieron que proporcionar esos datos podría poner en riesgo la seguridad de su personal y dejar a millones de residentes más vulnerables sin acceso a ayuda básica, como alimentos, agua y atención médica.

Esta decisión de la Justicia israelí, recogida por Associated Press, da un respiro temporal a las operaciones humanitarias y millones de gazatíes, que viven en condiciones de extrema precariedad, podrán seguir recibiendo la asistencia vital de la que dependen. Y es que en su recurso, las organizaciones recuerdan que proveen más de la mitad de toda la ayuda alimentaria, el 60% de las operaciones de los hospitales de campaña, casi tres cuartas partes de las intervenciones de refugio y artículos no alimentarios, y la totalidad de los tratamientos hospitalarios para menores con desnutrición aguda severa.

La petición que llevó el caso ante el Tribunal fue presentada por MSF junto con otras 17 organizaciones apenas unos días atrás. Las ONG argumentaban que las nuevas medidas administrativas constituyen un intento de restringir las operaciones humanitarias ya establecidas, "lo que es incompatible con las obligaciones de Israel como potencia ocupante en virtud del derecho internacional humanitario".

En este sentido, los abogados que representan al conjunto de las organizaciones, Alva Kolan y Yotam Ben Hillel, celebraron la decisión judicial como "un respiro" para los residentes del territorio, según declaraciones recogidas por EL ESPAÑOL.

"Las organizaciones de ayuda humanitaria, que trabajan sin descanso para aliviar, aunque solo sea en parte, la devastación que Israel inflige a diario en los territorios bajo su ocupación, no tendrán que marcharse, por el momento", sostienen los letrados, que explican que la atención se centra ahora en lo que sucederá después.

"La corrección vendrá cuando Israel reconozca sus obligaciones en virtud del derecho internacional, permita a las organizaciones operar y prestar asistencia como en todo el mundo, y deje de tratarlas como enemigas", añaden.