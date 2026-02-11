Netanyahu intenta sabotear las negociaciones nucleares entre Irán y EEUU pero Trump asegura que continuarán

Las claves nuevo Generado con IA Netanyahu pidió a Trump adoptar una postura más dura en las negociaciones nucleares entre Irán y EEUU, buscando frenar el programa nuclear y de misiles iraní. El recibimiento a Netanyahu en la Casa Blanca fue discreto, sin la tradicional guardia de honor ni la entrada principal, marcando distancia en esta ocasión. Trump amenazó con medidas militares contra Irán si no se logra un acuerdo, incluso considerando el despliegue de un segundo portaaviones en Oriente Próximo. Irán solo está dispuesto a negociar sobre su programa nuclear, sin incluir su arsenal de misiles ni el apoyo a grupos aliados en la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este miércoles en el Despacho Oval al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. El séptimo encuentro entre ambos líderes desde que el republicano recuperó la Casa Blanca coincidió con las negociaciones nucleares en Omán entre iraníes y estadounidenses, y con el inicio de la "segunda fase" del acuerdo de paz en Gaza, estancado ante la negativa de Hamás de entregar las armas.

El recibimiento de Netanyahu fue menos caluroso que de costumbre. El primer ministro israelí no entró por la puerta principal de la Casa Blanca, donde aguardaban los periodistas, sino que lo hizo a través de una puerta lateral, como la líder opositora venezolana María Corina Machado. Tampoco recibió Netanyahu la tradicional guardia de honor. Trump optó en esta ocasión por marcar perfil bajo.

Antes de conversar con el mandatario estadounidense, el líder del Likud estampó su rúbrica sobre el documento que confirma la entrada de Israel a la denominada Junta de Paz, el órgano que supervisará la gobernabilidad en Gaza. En la ceremonia de firma no estuvo presente Trump, sino su secretario de Estado, Marco Rubio, el chico para todo de la Administración.

La víspera, Netanyahu se reunió en Washington con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y con el yerno del presidente, Jared Kushner, el tándem que dirige la diplomacia de Washington en Ucrania y Oriente Próximo. De hecho, fueron Witkoff y Kushner quienes protagonizaron en Mascate la primera toma de contacto entre la Casa Blanca y la República Islámica.

Este miércoles, Netanyahu pidió a Trump que adoptara una postura más intransigente con respecto del programa nuclear y el programa de misiles balísticos de Irán, su némesis regional. "Presentaré al presidente nuestros puntos de vista sobre los principios de las negociaciones", había adelantado el primer ministro israelí a través de un vídeo publicado en redes sociales.

El vicepresidente J. D. Vance aclaró este miércoles desde Bakú que la prioridad es alcanzar una solución negociada, pero no descartó emprender la vía militar. Mientras tanto, Trump redobló la presión sobre Irán. "O llegaremos a un acuerdo o tendremos que hacer algo muy duro, como la última vez", amenazó, en declaraciones recogidas por el digital Axios. "Tenemos una armada que se dirige allí y puede que otra vaya también".

El presidente deslizó la posibilidad de desplegar un segundo portaaviones en Oriente Próximo para hacer compañía al USS Abraham Lincoln en caso de que, como todo hace presagiar, las negociaciones no lleguen a buen puerto. Trump declaró en Fox Business que busca un acuerdo que deje a Irán "sin armas nucleares, sin misiles". La Casa Blanca también pretende cortar de raíz el apoyo político, económico y militar que Teherán presta a Hezbolá, Hamás y otras milicias afines en la región.

Irán, sin embargo, no contempla discutir sobre su programa de misiles o su respaldo al denominado Eje de la Resistencia. La República Islámica sólo contempla negociar la evolución de su programa nuclear, reducir los niveles de enriquecimiento de uranio o sus reservas. De entrada, las posturas son irreconciliables, y Netanyahu quiso ahondar la brecha.

