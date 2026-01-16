Irán exige a las familias de los manifestantes muertos que paguen grandes sumas de dinero para entregar los cuerpos

Las claves nuevo Generado con IA Familias de manifestantes muertos en Irán denuncian que las autoridades exigen pagos de entre 5.000 y 7.000 dólares para entregar los cuerpos de sus seres queridos. Los salarios mensuales en Irán son inferiores a 100 dólares, lo que hace imposible para muchas familias asumir estos pagos exigidos por las autoridades. Algunos hospitales alertan a los familiares para que retiren los cuerpos antes de que las fuerzas de seguridad intenten cobrarles, y se han reportado casos de cuerpos liberados solo si se afirma que pertenecen a la milicia Basij. La represión en Irán ha dejado más de 3.000 muertos y cerca de 20.000 detenidos durante las recientes protestas masivas contra el régimen de los ayatolás.

A pesar de que la intensidad de las manifestaciones y la represión estatal de las fuerzas de seguridad del régimen de los ayatolás parecen haberse reducido en los últimos días, el pueblo de Irán ha de enfrentarse a nuevos obstáculos. Algunas familias de los miles de muertos en las protestas masivas que se han desarrollado en todo el país han denunciado que las autoridades exigen grandes sumas de dinero para entregar los cuerpos de sus seres queridos.

Según BBC Persian, el servicio en persa de la cadena británica, que ha recogido testimonios de los afectados, en algunos lugares los cadáveres que se amontonan en hospitales y funerarias no se entregan a los familiares a menos que paguen cuantías de dinero que se han cifrado entre 700 millones y 1.000 millones de tomanes, entre 5.000 y 7.000 dólares.

Unos pagos inasumibles en la mayoría de casos ya que los salarios mensuales de los trabajadores de la República Islámica son inferiores a 100 dólares. Precisamente la crisis económica y la inflación fueron la chispa que prendió la oleada de protestas masivas desde finales del año pasado, provocando una de las mayores movilizaciones sociales contra el régimen en sus casi cinco décadas de vida.

Según las fuentes citadas por BBC Persian, se han registrado casos de que el personal hospitalario alerta a los parientes con antelación "para que retiren los cuerpos antes de que las fuerzas de seguridad intenten cobrar".

La cadena también recoge denuncias de que en la morgue Behesht-e Zahra, en Teherán, las autoridades ofrecían liberar cuerpos sin coste si los parientes decían que pertenecían a la milicia Basij, asociada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, y que murieron como mártires a manos de los manifestantes.

La represión que se ha vivido en los últimos días en las calles de todo el país ha sido brutal. Según datos de la ONG Iran Human Rights (IHR) publicados este miércoles, la cifra de fallecidos por la violencia ejercida contra los millones de manifestantes, espoleados por la inflación y el descontento con la República Islámica, asciende ya a más de 3.000 personas. En torno a dos decenas de miles han sido detenidas.

Otro familiar de una víctima relató que en la capital "varias familias, temiendo que las autoridades pudieran retener o enterrar los cuerpos sin su conocimiento, forzaron la puerta de la morgue y sacaron los cadáveres de las ambulancias, y luego los custodiaron en el patio del hospital hasta poder transportarlos con ambulancias privadas".

Jueves y viernes sin protestas

Las amenazas de Donald Trump de una intervención militar en Irán por la escalada de la represión ha forzado a los ayatolás a contener a sus fuerzas de seguridad y a frenar las ejecuciones programadas de varios centenares de detenidos. Israel y los países árabes del Golfo han mediado ante el presidente de Estados Unidos para impedir, por el momento, una ofensiva.

La obstrucción de la información interna por el apagón de internet y de comunicaciones se mantiene, pero algunos testimonios indican que en Teherán la situación ha estado bastante tranquila desde el domingo. El grupo de derechos humanos Hengaw ha revelado que en los últimos días no se han registrado concentraciones de protesta, aunque ha subrayado que "el entorno de seguridad sigue siendo muy restrictivo".

"La extrema seguridad y la brutal represión de las protestas por parte del régimen iraní probablemente han suprimido el movimiento de protesta por ahora", advierte el think tank Instituto de Estudios para la Guerra en su último informe. "Sin embargo, la movilización generalizada de las fuerzas de seguridad por parte del régimen es insostenible, lo que posibilita la reanudación de las protestas. El régimen tampoco ha abordado, y probablemente no abordará, los agravios subyacentes que desencadenaron este movimiento de protesta".