El nuevo encuentro entre Trump y Netanyahu decidirá hoy el futuro de la tregua con Hamás

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump y Benjamin Netanyahu se reúnen en Florida para discutir el futuro de la tregua con Hamás. Las relaciones entre ambos líderes atraviesan tensiones debido a posturas diferentes sobre Gaza, Irán y la estrategia en Oriente Medio. Netanyahu busca convencer a Trump de adoptar una postura más firme respecto a Gaza y el desarme de Hamás antes de un posible repliegue israelí. El encuentro abordará también la amenaza de los misiles balísticos iraníes y la posibilidad de operaciones conjuntas entre Israel y Estados Unidos.

El presidente de EEUU, Donald Trump, recibirá este lunes en su residencia de Palm Beach, en Florida, al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, un estrecho aliado.

En este quinto encuentro de este año, Netanyahu podría enfrentar dificultades para lograr el respaldo del mandatario estadounidense, dado el deterioro de su relación, asegura el diario The Washington Post.



Al parecer, las posturas duras de Netanyahu y las de Trump van por diferente rumbo en diversos temas de interés y eso ha creado tensiones en la relación, según personas familiarizadas con el pensamiento de los dos líderes y observadores políticos, destaca este domingo el periódico.

"Esta es una cumbre de emergencia (la del lunes)", dijo al diario Dan Diker, presidente del centro de estudios Centro de Seguridad y Asuntos Exteriores de Jerusalén.



"El contexto es la necesidad de aclarar las cosas, ya que ha habido tensiones entre ambas partes. Tienen diferentes plazos para llegar al mismo destino: un Oriente Medio liberado del régimen iraní y sus aliados terroristas, en particular Hamás", afirmó.



The Washington Post destaca, además, que para el primer ministro israelí, el encuentro el lunes con Trump -que hoy se reúne con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su meta de lograr la paz en el conflicto con Rusia- es una oportunidad para convencerlo de que adopte una postura más firme respecto a Gaza y exija el desarme de Hamás antes de que las tropas israelíes se retiren aún más, como parte de la segunda fase del plan de paz, de acuerdo con fuentes israelíes.



Entre las discrepancias, el diario menciona, además, que en el tema de Irán, Netanyahu busca el visto bueno para otro ataque contra el programa de misiles balísticos de la República Islámica, posiblemente como parte de una operación conjunta con Estados Unidos, a pesar de que Trump exigió enérgicamente el fin de la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio y declaró que el programa nuclear iraní había sido "totalmente destruido" por bombarderos estadounidenses.



Igualmente, menciona las acciones de Israel en Siria y Líbano, contrarias a los intereses de Estados Unidos.



De acuerdo con funcionarios israelíes que cita The Washington Post, el primer ministro quiere discutir con Trump lo que Israel ve como una peligrosa expansión de las capacidades de misiles balísticos de Irán y la posibilidad de nuevos ataques conjuntos entre Israel y Estados Unidos, en momentos en que la administración del mandatario estadounidense hace un nuevo intento de acercamiento de negociaciones con Teherán.



Pero, entre los temas conflictivos, el que ocupa el interés de ambos es el de Gaza, tanto por sus implicaciones de seguridad como por su importancia política y donde se ha estancado el plan de paz impulsado por Washington tras su primera fase.



Se prevé que el republicano le exija avanzar en el alto el fuego que EE. UU. ayudó a materializar el pasado octubre, gracias al cual Israel dejó de bombardear Gaza masivamente -aunque mantiene ataques esporádicos que han matado a más de 400 palestinos- y replegó sus tropas a la denominada línea amarilla, una nueva frontera dentro de la Franja palestina.