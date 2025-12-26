Israel, primer país del mundo en reconocer a Somalilandia como Estado: busca atraerlo a los  Acuerdos de Abraham

Las claves nuevo Generado con IA Israel se convierte en el primer país del mundo en reconocer oficialmente a Somalilandia como Estado independiente y soberano. El reconocimiento se enmarca en los Acuerdos de Abraham, buscando ampliar la cooperación en agricultura, salud, tecnología y economía. Somalilandia expresa su intención de adherirse a los Acuerdos de Abraham y valora el reconocimiento como un paso hacia su legitimidad internacional. El reconocimiento de Israel ha sido condenado por Somalia, Egipto, Turquía y Yibuti, mientras que expertos destacan la importancia geoestratégica de Somalilandia en la región.

Israel se convirtió este viernes en el primer país del mundo en reconocer oficialmente a Somalilandia, la autoproclamada república que se separó de Somalia en 1991, como un "Estado independiente y soberano".

"Esta declaración se inscribe en el espíritu de los Acuerdos de Abraham firmados por iniciativa del presidente Trump", explicó la oficina de Benjamin Netanyahu en el texto, en el que añade que el gobernante había conversado con el presidente de este país del Cuerno de África y que Israel planea de inmediato ampliar "la cooperación en los ámbitos de la agricultura, la salud, la tecnología y la economía".

Por su parte, el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, informó en X que este acuerdo "de reconocimiento mutuo" es el fruto de "un diálogo amplio y continuo" durante el último año.

El Gobierno de Somalilandia, a su vez, expresó "su firme intención de adherirse a los Acuerdos de Abraham", según un comunicado divulgado por su Ministerio de Exteriores, y calificó la decisión israelí de "un hito en la larga búsqueda de legitimidad internacional" por parte del país africano.

Saar se reunió por primera vez con representantes del presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, en marzo pasado, y desde entonces se han producido diferentes visitas secretas de altos funcionarios, de acuerdo con diferentes medios estadounidenses.

A finales del mes pasado, expertos israelíes del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) ponía en valor la importancia de normalizar las relaciones con Somalilandia por dos motivos: su "ubicación geoestratégica y en su disposición como Estado estable, moderado y fiable en una región volátil a colaborar estrechamente con los países occidentales".

El INSS recuerda que la costa y el territorio de Somalilandia se encuentran a unos 300 a 500 kilómetros de las posiciones de uno de los grandes enemigos regionales de Israel, la insurgencia hutí de Yemen. "

Para Somalilandia, este reconocimiento representa un paso fundamental hacia su gran aspiración: la legitimación que persigue de Estados Unidos, el gran aliado de Israel, que hasta ahora ha expresado serias dudas sobre esta cuestión por el alcance del rechazo sin paliativos que exhibirían las autoridades federales de Somalia a este respecto.

Este reconocimiento de Israel ha sido condenado por los ministros de Relaciones Exteriores de Somalia, Egipto, Turquía y Yibuti a través de un comunicado.

Ya lo reconoció en 1960

El Gobierno israelí ya había reconocido por vez primera la independencia de Somalilandia pero en un contexto muy diferente al de la actualidad. Fue en 1960, durante los cinco días de existencia del llamado Estado de Somalilandia.

El estado separatista actual declaró su independencia en 1990 y, aunque mantiene ciertos contactos diplomáticos con varios países del mundo, ningún país miembro de la ONU reconocía su existencia como estado, hasta ahora.

Según diversas informaciones, Estados Unidos e Israel se habrían puesto en contacto con tres gobiernos de África Oriental, incluyendo Somalilandia, como posibles destinos para reubicar a los gazatíes expulsados de la Franja.

Netanyahu tiene previsto visitar a Trump el lunes de la próxima semana para conversar sobre la implementación de la segunda fase del plan de alto el fuego en Gaza, que incluye el desarme de Hamás para la retirada total de las fuerzas israelíes del enclave.