Israel sigue con su expansión ilegal y construirá casi 800 viviendas en asentamientos de la Cisjordania ocupada

Las claves nuevo Generado con IA Israel ha aprobado la construcción de 764 nuevas viviendas en asentamientos de Cisjordania ocupada, elevando a 29.300 las casas aprobadas en 2025. La medida ha sido condenada tanto por la Autoridad Nacional Palestina como por Hamás, quienes advierten de graves repercusiones y una escalada de violencia. Los asentamientos israelíes en Cisjordania son considerados ilegales según el derecho internacional, pese a ser legales bajo la ley israelí. Más de 700.000 colonos israelíes residen actualmente en Cisjordania y Jerusalén Este, a pesar de los llamamientos internacionales para desmantelar estos asentamientos.

Israel prosigue su plan expansionista pese a las sanciones y la división con sus aliados. El Consejo de Planificación de la Administración Civil, el órgano israelí que gestiona asuntos administrativos en Cisjordania ocupada, ha aprobado este miércoles la construcción de 764 viviendas en asentamientos de este territorio palestino.



Esto eleva a 29.300 las casas en asentamientos en Cisjordania, todos ellos ilegales según el derecho internacional, aprobadas por Israel en 2025, según la ONG israelí Peace Now, lo que calificó como un "récord histórico".



La organización pacifista ya advirtió el pasado 4 de diciembre de la votación del proyecto: "Desde noviembre de 2024, el Alto Consejo de Planificación ha mantenido reuniones semanales para avanzar proyectos de construcción en asentamientos. El cambio a un proceso de aprobación semanal no sólo normaliza la construcción en los territorios (palestinos), la acelera".

"Expropiación y control total"

Los planes aprobados implican la construcción de 230 viviendas en Beitar Illit (sur), 478 en Hashmonaim (centro) y 56 en Givat Zeev (centro).



Tanto la Presidencia de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna en áreas limitadas de Cisjordania a causa de la ocupación israelí, como el grupo islamista Hamás, que gobierna en la mitad de Gaza que no está bajo dominio militar de Israel, condenaron la medida.



El portavoz de la presidencia de la ANP, Abu Rudeina, ha señalado que "el Gobierno de ocupación es responsable de las graves repercusiones de esta política destructiva destinada a encender la región, arrastrándola a un ciclo de violencia y guerras y socavando cualquier esfuerzo para sacar a la región de la espiral de violencia".

Hamás tildó la expansión de la construcción en Cisjordania como un "paso" más en la política de Israel para "expropiar tierra e imponer el control total" sobre este territorio.



"Esta decisión colonial, junto a otras anteriores, es una peligrosa escalada y un reto flagrante al derecho internacional y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad", continuó el grupo islamista.

Más de 700.000 colonos

Aunque los asentamientos son legales según el derecho en Israel, a diferencia de los "puestos de avanzada", el inicio de un asentamiento, que sin embargo el Gobierno termina regularizando, todos ellos son ilegales ante el derecho internacional.



En verano de 2024, la Corte Internacional de Justicia llamó a Israel a desmantelar todos sus asentamientos en Cisjordania y sacar a los más de 503.700 colonos, según datos de Naciones Unidas, que residen en ellos.



Además, otros 233.600 colonos viven en Jerusalén Este, también ocupada desde 1967.