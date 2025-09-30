La Flotilla no llegará a Gaza: el Ejército de Israel se prepara para interceptarla y hundir algunos de sus barcos

Uno de los barcos que forman parte de la Global Sumud Flotilla. Reuters

Aviones y buques de Israel se preparan para interceptar a la Flotilla Global Sumud que se dirige a Gaza en las próximas horas e, incluso, hundir algunos de sus barcos ante la perspectiva de no poder remolcarlos todos, informó este martes la radio pública israelí Kan.

Según Kan, Israel reunirá en buques de su Armada a los más de 500 activistas, entre ellos la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau o Greta Thunberg, que viajan en los 40 barcos de la Flotilla para llevarlos al puerto de la ciudad de Asdod, en el centro de Israel, donde serán interrogados y deportados como en ocasiones anteriores.

"El hecho de que haya alrededor de cincuenta buques no permitirá remolcarlos a todos, por lo que algunos serán hundidos en el mar", informó Kan.

La radio pública aseguró que las autoridades se preparan para interceptar a la Flotilla en las próximas 24 horas, si bien la proximidad de las naves a la zona considerada "de riesgo" plantea la posibilidad de que sean detenidas esta noche, según compartieron algunos de los activistas a bordo de los barcos.

Las embarcaciones transportan en su mayoría suministros médicos, alimentos secos y material escolar, que tienen previsto entregar en la Franja de Gaza.

La Global Sumud Flotilla (GSF) partió a principios de septiembre desde costas de España y se unió a embarcaciones de Túnez, Italia y Grecia hasta conformar la misión marítima más amplia organizada hasta el momento.

Meloni pide que se detenga

La Flotilla está escoltada por un buque de acción marítima de la Armada española y una fragata enviada por el Gobierno de la italiana Giorgia Meloni.

Ante su aproximación a Gaza, la mandataria italiana reclamó este martes a la Flotilla detener inmediatamente su misión, acusándola de poner en riesgo el plan de paz presentado el lunes por Donald Trump.

"Muchos estarían encantados de interrumpir" ese plan, señaló Meloni en un comunicado. "Temo que el intento de la flotilla de romper el bloqueo naval israelí pueda servir de pretexto para ello. Por esta misma razón, creo que la flotilla debería detenerse ya", añadió.

En paralelo, la fragata 'Alpino' de la Marina italiana que está acompañando a la Global Sumud Flotilla, se ofreció este martes a recibir a cualquier persona que desee embarcar porque no continuará antes de que se llegue a las 150 millas de la costa.

La Flotilla informó de que se encuentran a unas 200 millas náuticas de la costa de Gaza (321 kilómetros) y se aproximan a una zona de "alto riesgo".

La Flotilla de la Libertad ha impulsado una decena de misiones incluida la de 2010, cuando murieron diez activistas en el asalto israelí al buque Mavi Marmara.