EEUU asegura que Israel "no ocupará ni se anexionará" Gaza tras la reunión de Trump con Netanyahu en la Casa Blanca

Donald Trump confesó este lunes a los periodistas que aguardaban la llegada de Benjamin Netanyahu a la Casa Blanca que estaba "muy confiado" de poder sellar un acuerdo de alto el fuego en Gaza con el primer ministro israelí. "Estamos trabajando en ello. Todavía hay cosas por resolver", había adelantado la víspera el propio Netanyahu en Fox News.

Antes de la comparecencia conjunta de los dos mandatarios, la Casa Blanca adelantó que el plan de Trump garantiza que Gaza no será "ni anexionada ni ocupada" por Israel y que pasará a ser gobernada temporalmente por una administración palestina de corte técnico y "apolítico" que estará supervisado por un "nuevo órgano internacional transitorio" presidido por él mismo.

"Nadie será obligado a salir de Gaza; quienes quieran salir podrán hacerlo libremente y regresar cuando deseen. Se fomentará que la gente permanezca y tenga la oportunidad de construir un Gaza mejor", recoge la propuesta de 20 puntos de la Casa Blanca.

Una vez en rueda prensa, Trump aseguró que, en caso de que las partes acepten la propuesta, la guerra terminará de inmediato. "Las fuerzas israelíes se retirarán a la línea acordada para preparar la liberación de los rehenes", sostiene la Casa Blanca.

Sin embargo, Hamás no ha aceptado todavía la propuesta. Es más, según explicó este lunes Taher al‑Nunu, antiguo asesor del difunto Ismail Haniyeh, en el canal catarí Al-Arabi, el grupo islamista palestino ni siquiera conocía los planes de Trump hasta que la Casa Blanca los ha hecho públicos.

"Durante este tiempo, se suspenderán todas las operaciones militares, incluyendo bombardeos aéreos y de artillería, y las líneas de batalla permanecerán congeladas hasta que se cumplan las condiciones para una retirada completa y escalonada", recoge el tercer punto de la hoja de ruta de la Casa Blanca, en cuya redacción participaron los líderes de Catar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

El reto de convencer a Bibi

Es la cuarta visita del premier israelí a la Casa Blanca en ocho meses. Netanyahu cambió el foro global de Nueva York por el centro del poder en Washington cuando tomó asiento en el Despacho Oval. Venía de sufrir el desprecio de la mayoría de las delegaciones diplomáticas durante su intervención de la pasada semana en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Su discurso, trufado de medias verdades, exageraciones y falsedades, no convenció a una audiencia cada vez más exigente que denunció los crímenes israelíes en Gaza. Una brutal campaña militar que acumula más de 68.000 víctimas mortales.

Trump quiere taponar la hemorragia en Gaza. Su objetivo es cerrar cuanto antes un acuerdo de alto el fuego para empezar el lucrativo proceso de reconstrucción del enclave y, de paso, impulsar su imagen de pacificador. En definitiva, hacer méritos reales —los siete conflictos que asegura haber terminado no lo son— para recibir el Nobel de la Paz.

Su enviado especial, Steve Witkoff, avanzó la pasada semana que la tregua era inminente. Cuestión de tiempo. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este lunes en Fox News que las partes estaban "muy cerca" de cerrar un acuerdo que lleva, entre otras, la firma de Jared Kushner, el yerno de Trump, bien conectado con los jeques árabes.

Netanyahu no parecía a priori por la labor, por mucho que el plan de tregua de la Casa Blanca hubiera sido diseñado para colmar sus expectativas. Por eso, Trump emitió algunas señales de distanciamiento con su amigo Bibi. Señales, quizás, algo forzadas que buscaban limar asperezas con los países árabes. El mandatario estadounidense aseguró en público, por ejemplo, que no le permitiría anexionar Cisjordania.

Según Axios, en la Casa Blanca existía cierto hartazgo con la actitud del premier israelí. "Los árabes ya la han aceptado al 100 por cien. Ahora estamos esperando que el presidente haga su magia con Netanyahu", comentaba un asesor de Trump citado por el digital. "Todo el mundo —y me refiero a todo el mundo— está exasperado con Bibi", decía otro.

Esa indignación tiene mucho que ver con la ofensiva aérea que Israel lanzó a principios de septiembre en el corazón de Doha con el objetivo de eliminar a la cúpula de Hamás en el exterior, que se encontraba reunida para estudiar la última propuesta de tregua de la Administración Trump.

El Gobierno hebreo no dudó en atacar el centro neurálgico de Catar, un estrecho aliado de Washington en Oriente Próximo, cuando las negociaciones seguían en curso. Netanyahu había cruzado la enésima línea roja.

La operación, que ni siquiera cumplió su cometido, propició que los países del Golfo cerraran filas y que Arabia Saudí buscara en Pakistán un nuevo amigo nuclear que pudiera proteger el reino wahabí ante futuras amenazas.

El acuerdo de seguridad entre Riad e Islamabad era un toque de atención de la Casa de Saúd a su socio americano. La reacción de Trump fue prometer a los países árabes que pondría coto a la ocupación israelí de los territorios palestinos y garantizar al emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, que su país no volvería a sufrir ninguna agresión.

Según adelantó el Canal 12 israelí y confirmó minutos después la Casa Blanca, durante la reunión a puerta cerrada con Trump, Netanyahu pidió disculpas al primer ministro catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, por haber violado su soberanía con el ataque aéreo en Doha, que se cobró la vida de un agente del servicio de seguridad interior de Catar.

"El tiempo es un círculo plano: en 1997, Netanyahu tuvo que disculparse con el rey de Jordania por un intento fallido de asesinar a Jaled Meshal, el [entonces] líder de Hamás, en Amán", recordó en redes sociales Gregg Carlstrom, corresponsal de The Economist.

Molesto con la disculpa de Netanyahu frente a su homólogo catarí a instancias de Trump, el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, escribió en la red social X que el ataque en Doha era "importante, justo y sumamente moral".

No contento con eso, el líder de la extrema derecha mesiánica acusó a Catar de ser "un Estado enemigo" porque "apoya el terrorismo, financia el terrorismo e incita al terrorismo". "Ningún dinero limpiará el terrorismo de sus manos", zanja su mensaje.

Los 21 puntos de Trump

La propuesta de tregua, o el plan de 21 puntos de Trump, contempla la devolución por parte de Hamás de todos los rehenes vivos y los restos de rehenes muertos en las 48 horas posteriores a la firma del acuerdo. También una amnistía para sus líderes, que aceptarían a cambio la "coexistencia pacífica" con el Estado de Israel, así como garantías de seguridad para los miembros del grupo islamista palestino que quisieran abandonar la Franja.

La propuesta de Washington —que Hamás todavía no conoce, según explicó Taher al‑Nunu, antiguo asesor del difunto Ismail Haniyeh, en el canal catarí Al-Arabi— recoge la retirada "gradual" de las Fuerzas de Defensa israelíes de Gaza y la llegada de una fuerza de seguridad internacional coordinada por la ONU.

La gestión política del enclave quedaría, según adelantó el propio Trump, en manos de una administración palestina de corte técnico y "apolítico" que estará supervisada por un "nuevo órgano internacional transitorio" en el que tendrá un asiento reservado el ex primer ministro británico, Tony Blair, bien conectado con Israel y las petromonarquías del Golfo a través de su organización sin ánimo de lucro, el Tony Blair Institute for Global Change.

