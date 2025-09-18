El conductor de un camión con ayuda para Gaza mata a tiros a dos israelíes en un cruce fronterizo con Jordania

La policía israelí patrulla el área cerca del cruce del puente Allenby entre Cisjordania y Jordania luego de un tiroteo en el cruce en la Cisjordania ocupada por Israel, el 8 de septiembre de 2024. Ammar Awad REUTERS Israel

Al menos dos israelíes, de 20 y 60 años, han muerto este jueves tras un tiroteo que se produjo cerca del cruce fronterizo de Allenby, entre Cisjordania y Jordania, según confirmó a la agencia Efe el servicio de emergencias israelí, Magen David Adom.

El autor de los disparos ha sido el conductor de un camión que transportaba ayuda humanitaria para Gaza que fue "neutralizado", indicaron las fuerzas armadas israelíes en un comunicado.

Las Fuerzas de Defensa de Israel recibieron un informe de un tiroteo en el lugar y los detalles del incidente se encuentran todavía bajo investigación.

Algunos medios hebreos, entre ellos el canal popular israelí 12, sostienen que el presunto agresor llegó desde Jordania en un camión de ayuda humanitaria con destino a la Franja de Gaza y que tenía el permiso israelí.

El periódico Haaretz, por su parte, señala que el atacante abrió fuego contra las dos víctimas y que luego las apuñaló, citando a una fuente de Defensa.

Allenby es un cruce esencial para el comercio entre Jordania e Israel. Atiende principalmente a palestinos residentes en Cisjordania, quienes no reciben permiso para volar al extranjero a través del Aeropuerto Ben Gurión de Israel, y por él entran también camiones jordanos de camino a la Franja de Gaza.

En septiembre de 2024, un hombre armado jordano mató a tres civiles israelíes antes de ser abatido a tiros por las fuerzas de seguridad. Este ataque provocó el cierre del paso durante dos días.