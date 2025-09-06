Israel insta a la población de Gaza a abandonar la ciudad y desplazarse a Jan Yunis, nueva "zona humanitaria" en la Franja

El humo se eleva desde un edificio alcanzado por un ataque aéreo israelí, en la ciudad de Gaza , el 5 de septiembre de 2025. Reuters

El Ejército de Israel continúa avanzando en su ofensiva para ocupar la ciudad de Gaza. Este sábado ha instado a la población gazatí a abandonar la capital y desplazarse hacia la ciudad de Jan Yunis, al sur de la Franja, "debido a una ampliación de la maniobra terrestre en la ciudad de Gaza y la toma de bastiones terroristas de Hamás".

Así lo ha anunciado el portavoz en árabe del Ejército, Avichay Adraee, en sus redes sociales. Asegura que Jan Yunis es una nueva "zona humanitaria" que cuenta con "infraestructuras vitales" como hospitales, redes de abastecimiento de agua y "suministro continuo de alimentos y medicamentos", introducidos en coordinación con la "comunidad internacional".

Jan Yunis es una zona del enclave que se ha convertido en un enjambre de tiendas de campaña donde los palestinos viven hacinados sin agua y sin luz. Hasta allí han ordenado desplazarse forzosamente a cerca de un millón de personas que se estima que hay en la capital gazatí a pesar de que las agencias internacionales que trabajan en el terreno han advertido de que ya no queda espacio.

#عاجل يعلن جيش الدفاع عن منطقة إنسانية في خانيونس



⭕️نظرًا لتوسيع المناورة البرية في مدينة غزة والاستيلاء على معاقل الارهاب التابعة لحماس في عملية عربات جدعون 2 يعلن جيش الدفاع عن تحديد منطقة إنسانية في خانيونس.



⭕️تضم المنطقة الانسانية بنى تحتية إنسانية حيوية مثل مستشفيات… pic.twitter.com/5ctroDNiSz — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 6, 2025

El portavoz de las tropas israelíes señala en este comunicado que, "en paralelo a la ampliación de la maniobra terrestre", el gobierno hebreo "confirma los esfuerzos para introducir ayuda humanitaria en la zona y adecuar las zonas en colaboración con las Naciones Unidas".

El anuncio llega después de que ayer el Ejército también advirtiera de que "en los próximos días" iba a poner en marcha una campaña de bombardeos contra los últimos edificios de gran altura que queden en pie en la capital gazatí alegando haber encontrado en ellos "infraestructura terrorista".



De hecho, ayer mismo ya derrumbó una torre residencial de gran altura en la ciudad de Gaza tras un bombardeo con cazas.



El humo se eleva mientras un edificio alcanzado por un ataque aéreo israelí se derrumba, en la ciudad de Gaza , el 5 de septiembre de 2025. Reuters

Lo cierto es que Israel ya había extendido el año pasado hasta Jan Yunis la conocida como "área humanitaria" que entonces se limitaba a la zona costera de Mawasi (en el suroeste). Sin embargo, desde el inicio de la ofensiva el Ejército ha bombardeado constantemente las tiendas de campaña de esta "zona humanitaria".



Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseveran que Jan Yunis ahora es una zona segura a pesar de que hace apenas nueve días los equipos médicos informaban a la agencia Reuters que decenas de palestinos habían ingresado en el hospital de la ciudad con heridas de bala "en la parte superior del cuerpo".

Un médico que se encontraba allí dijo que los militares habían abierto fuego contra una multitud de gazatíes que se había reunido cerca de un sitio de distribución de ayuda en la cercana ciudad de Rafah, según la misma fuente.