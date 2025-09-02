Desesperación en Afganistán por encontrar supervivientes del devastador terremoto: "Hay niños bajo los escombros"
No es un episodio inusual. En 2023, una serie de seísmos de magnitud 6,3 en el oeste dejó entre 1.500 (estimación de la ONU) y 4.000 muertos (cálculo talibán).
Más información: Al menos 800 muertos y 2.500 heridos en Afganistán: un fuerte terremoto de magnitud 6 ha sacudido el este del país
Afganistán volvió a estremecerse este domingo por la noche con un terremoto de magnitud 6 que redujo a escombros aldeas enteras en las montañas del este del país, dejando centenares de muertos y miles de heridos.
El epicentro, localizado cerca de Jalalabad, sacudió con especial dureza la provincia de Kunar, donde las construcciones de adobe se desplomaron sobre familias que dormían.
A medida que se conocían los primeros balances, helicópteros militares evacuaban heridos a contrarreloj hacia hospitales saturados en Asadabad y Jalalabad, mientras vecinos desesperados cavaban con sus propias manos para rescatar a supervivientes de entre los escombros.
El seísmo dejó al menos 800 muertos y 2.500 heridos, según una actualización ofrecida este lunes por el portavoz talibán Zabihullah Mujahid en rueda de prensa en Kabul.
La mayoría de las víctimas se concentran en Kunar; en Nangarhar, las autoridades informaron de 12 fallecidos y 255 heridos.
Earthquake in Afghanistan - most recent statistics— Ashok Swain (@ashoswai) October 8, 2023
2,445 deaths, 2,440 injured, 1,983 homes destroyed.
Afghanistan is forgotten, no one cares! pic.twitter.com/7eYanOdi2J
El Servicio Geológico de EEUU (USGS) situó el epicentro 27 km al Este-Noreste de Jalalabad (Nangarhar), a 10 km de profundidad, a las 23.47 del domingo hora local (19.17 UTC).
Un terremoto a esa profundidad multiplica el potencial de daño en estructuras vulnerables. Tras el primer temblor se registraron varias réplicas.
El balance de víctimas sigue en movimiento a medida que los equipos alcanzan las zonas más remotas y se restablecen comunicaciones cortadas por deslizamientos que bloquean carreteras.
Reuters citó por la mañana un balance oficial provisional de al menos 622 muertos y más de 1.500 heridos en los distritos de Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech y Chapi Dara, además de tres aldeas arrasadas en Kunar y 40 vuelos militares para evacuar a 420 personas -vivas y fallecidas-, cifras que ilustran la escala del operativo y la volatilidad de los datos en las primeras horas.
“Niños bajo escombros”
Desde el distrito de Nurgal, uno de los más castigados, un vecino describió a AP escenas de desesperación: “Hay niños bajo los escombros, necesitamos ayuda”, mientras los residentes cavaban con las manos para rescatar a familiares.
La carencia de maquinaria pesada y la orografía montañosa lastran los trabajos de búsqueda.
“Los niños están bajo los escombros. Los ancianos están bajo los escombros. Los jóvenes están bajo los escombros. Necesitamos ayuda aquí. Que venga gente y nos ayude a sacar a los que siguen enterrados”, clamó a Associated Press un habitante de Nurgal, implorando auxilio en plena madrugada.
Otro superviviente, identificado como Sadiqullah y residente en la aldea de Maza Dara (Kunar), relató entre lágrimas: “Corrí hacia donde dormían mis hijos y logré rescatar a tres de ellos. Yo mismo quedé medio enterrado y no podía salir. Mi esposa y dos de mis hijos están muertos, y mi padre está herido y hospitalizado conmigo”.
En la misma línea, de madrugada, el director de Información y Cultura en Kunar, Ihsanullah Ihsan, trasladó a Efe que sólo en los distritos de Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech y Chapi Dara “aproximadamente 600 personas” habían fallecido.
El balance de 2.000 heridos y cientos de viviendas destruidas, era una fotografía parcial que anticipaba la magnitud del desastre.
Rescate a contrarreloj
El Ministerio de Defensa talibán desplegó equipos militares y evacuaciones aéreas continuas hacia hospitales de Asadabad (capital de Kunar) y Jalalabad.
“Todos nuestros equipos han sido movilizados para acelerar la asistencia”, aseguró el portavoz del Ministerio del Interior, Abdul Matin Qani.
Mujahid apuntó en X que “se utilizarán todos los recursos disponibles para salvar vidas”.
Kunar concentra el grueso de la destrucción. En su geografía de valles estrechos y aldeas dispersas -muchas viviendas de adobe y madera-, el seísmo aplastó casas de una planta y provocó derrumbes en cadena.
Tragedia afgana
El terremoto irrumpe en un Afganistán con ayuda internacional menguante y una crisis humanitaria crónica.
Por la tarde, las autoridades talibanes señalaban que no se había materializado aún apoyo gubernamental extranjero para el rescate, si bien países vecinos han expresado condolencias y disposición a ayudar.
No es un episodio aislado: Afganistán se asienta sobre la colisión de las placas india y euroasiática y sufre terremotos letales con regularidad.
En 2023, una serie de seísmos de magnitud 6,3 en el oeste dejó entre 1.500 (estimación de la ONU) y 4.000 muertos (cálculo talibán).
Las próximas horas serán críticas: la ventana de supervivencia en estructuras de adobe es breve y buena parte de los equipos aún batallan por entrar en valles aislados de Kunar.
Si el patrón de 2022 y 2023 se repite, el balance de víctimas mortales y heridos aumentará al recuperar comunicaciones y despejar carreteras.