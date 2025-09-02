Desesperación en Afganistán por encontrar supervivientes del devastador terremoto: "Hay niños bajo los escombros"

Afganistán volvió a estremecerse este domingo por la noche con un terremoto de magnitud 6 que redujo a escombros aldeas enteras en las montañas del este del país, dejando centenares de muertos y miles de heridos.

El epicentro, localizado cerca de Jalalabad, sacudió con especial dureza la provincia de Kunar, donde las construcciones de adobe se desplomaron sobre familias que dormían.

A medida que se conocían los primeros balances, helicópteros militares evacuaban heridos a contrarreloj hacia hospitales saturados en Asadabad y Jalalabad, mientras vecinos desesperados cavaban con sus propias manos para rescatar a supervivientes de entre los escombros.

El seísmo dejó al menos 800 muertos y 2.500 heridos, según una actualización ofrecida este lunes por el portavoz talibán Zabihullah Mujahid en rueda de prensa en Kabul.

La mayoría de las víctimas se concentran en Kunar; en Nangarhar, las autoridades informaron de 12 fallecidos y 255 heridos.

Earthquake in Afghanistan - most recent statistics

2,445 deaths, 2,440 injured, 1,983 homes destroyed.

Afghanistan is forgotten, no one cares! pic.twitter.com/7eYanOdi2J — Ashok Swain (@ashoswai) October 8, 2023

El Servicio Geológico de EEUU (USGS) situó el epicentro 27 km al Este-Noreste de Jalalabad (Nangarhar), a 10 km de profundidad, a las 23.47 del domingo hora local (19.17 UTC).

Un terremoto a esa profundidad multiplica el potencial de daño en estructuras vulnerables. Tras el primer temblor se registraron varias réplicas.

El balance de víctimas sigue en movimiento a medida que los equipos alcanzan las zonas más remotas y se restablecen comunicaciones cortadas por deslizamientos que bloquean carreteras.

Reuters citó por la mañana un balance oficial provisional de al menos 622 muertos y más de 1.500 heridos en los distritos de Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech y Chapi Dara, además de tres aldeas arrasadas en Kunar y 40 vuelos militares para evacuar a 420 personas -vivas y fallecidas-, cifras que ilustran la escala del operativo y la volatilidad de los datos en las primeras horas.

“Niños bajo escombros”

Desde el distrito de Nurgal, uno de los más castigados, un vecino describió a AP escenas de desesperación: “Hay niños bajo los escombros, necesitamos ayuda”, mientras los residentes cavaban con las manos para rescatar a familiares.

La carencia de maquinaria pesada y la orografía montañosa lastran los trabajos de búsqueda.

Personas trasladan en una camilla a una víctima del terremoto hacia una ambulancia en un aeropuerto de Jalalabad, Afganistán, el 1 de septiembre de 2025. Reuters

“Los niños están bajo los escombros. Los ancianos están bajo los escombros. Los jóvenes están bajo los escombros. Necesitamos ayuda aquí. Que venga gente y nos ayude a sacar a los que siguen enterrados”, clamó a Associated Press un habitante de Nurgal, implorando auxilio en plena madrugada.

Otro superviviente, identificado como Sadiqullah y residente en la aldea de Maza Dara (Kunar), relató entre lágrimas: “Corrí hacia donde dormían mis hijos y logré rescatar a tres de ellos. Yo mismo quedé medio enterrado y no podía salir. Mi esposa y dos de mis hijos están muertos, y mi padre está herido y hospitalizado conmigo”.

En la misma línea, de madrugada, el director de Información y Cultura en Kunar, Ihsanullah Ihsan, trasladó a Efe que sólo en los distritos de Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech y Chapi Dara “aproximadamente 600 personas” habían fallecido.

El balance de 2.000 heridos y cientos de viviendas destruidas, era una fotografía parcial que anticipaba la magnitud del desastre.

Rescate a contrarreloj

El Ministerio de Defensa talibán desplegó equipos militares y evacuaciones aéreas continuas hacia hospitales de Asadabad (capital de Kunar) y Jalalabad.

“Todos nuestros equipos han sido movilizados para acelerar la asistencia”, aseguró el portavoz del Ministerio del Interior, Abdul Matin Qani.

Mujahid apuntó en X que “se utilizarán todos los recursos disponibles para salvar vidas”.

Kunar concentra el grueso de la destrucción. En su geografía de valles estrechos y aldeas dispersas -muchas viviendas de adobe y madera-, el seísmo aplastó casas de una planta y provocó derrumbes en cadena.

Tragedia afgana

El terremoto irrumpe en un Afganistán con ayuda internacional menguante y una crisis humanitaria crónica.

Por la tarde, las autoridades talibanes señalaban que no se había materializado aún apoyo gubernamental extranjero para el rescate, si bien países vecinos han expresado condolencias y disposición a ayudar.

No es un episodio aislado: Afganistán se asienta sobre la colisión de las placas india y euroasiática y sufre terremotos letales con regularidad.

En 2023, una serie de seísmos de magnitud 6,3 en el oeste dejó entre 1.500 (estimación de la ONU) y 4.000 muertos (cálculo talibán).

Las próximas horas serán críticas: la ventana de supervivencia en estructuras de adobe es breve y buena parte de los equipos aún batallan por entrar en valles aislados de Kunar.

Si el patrón de 2022 y 2023 se repite, el balance de víctimas mortales y heridos aumentará al recuperar comunicaciones y despejar carreteras.