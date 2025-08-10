Netanyahu defiende su ofensiva militar contra Gaza y denuncia una "campaña global de mentiras" en contra de Israel

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha defendido su plan para una ofensiva militar total sobre Gaza y denuncia que existe una "campaña global de mentiras" en contra de su país, que ha comparado con las "mentiras malignas que se dijeron sobre el pueblo judío en la Edad Media".

"Ante la negativa de Hamás de deponer las armas, Israel no tiene más opción que completar su trabajo y derrotar a Hamás", ha señalado Netanyahu, que ha denunciado que esa organización islamista cuenta con "miles de terroristas armados en Gaza", cuyo objetivo "es destruir el Estado de Israel".

Además, ha indicado que la prensa internacional ha comprado lo que él describe como propaganda de Hamás, "al 100%".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.