Un alto funcionario iraní, que no fue identificado, dijo a Reuters que cualquier movimiento para atacar al líder supremo de Irán, Alí Jamenei, cerraría la puerta a cualquier acuerdo o negociación y provocaría una respuesta ilimitada.

Jamenei ha activado un protocolo de sucesión con la designación de tres posibles sustitutos en caso de ser asesinado durante un hipotético ataque por parte de Israel o Estados Unidos.

La información fue revelada ayer por The New York Times y atribuida a fuentes iraníes con conocimiento directo del caso. El diario señaló que la medida fue tomada desde un lugar no revelado donde se encuentra resguardado el líder de 86 años.