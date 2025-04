El Ejército israelí cambia su versión sobre el asesinato de 15 sanitarios en Gaza tras salir a la luz un vídeo del ataque

Las evidencias son ya tan gráficas y abrumadoras que el Ejército israelí se ha visto obligado a cambiar su versión sobre el asesinato de una quincena de parámedicos y sanitarios palestinos en Gaza hace un par de semanas. Si al principio se justificó el tiroteo indiscriminado del convoy asegurando que avanzaba "de forma sospechosa", sin las señales de emergencia y que en los vehículos iban "terroristas" de Hamás, un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha reconocido que ese relato es "erróneo" después de que haya salido a la luz un vídeo grabado por una de las propias víctimas del crimen.

En las imágenes, publicadas por The New York Times y presentadas por la Media Luna Roja Palestina ante la ONU, se observa que las ambulancias en las que viajaban los sanitarios, que lucían uniformes reflectantes, y el camión de bomberos que las acompañaba iban claramente marcadas y con las luces de emergencia encendidas. Los casi siete minutos de vídeo fueron recuperados del móvil de Rifat Radwan, uno de los muertos, y registrados desde el interior de un coche. Justo al parar al lado de otro vehículo se desata una intensa ráfaga de disparos y la pantalla se va a negro.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de marzo cerca de la ciudad de Rafah, al sur de Gaza. Los cuerpos de los sanitarios -seis de la Defensa Civil Palestina, ocho de la Media Luna Roja y otro de Naciones Unidas- fueron enterrados en una fosa común. Algunos de los cuerpos fueron hallados con las manos atadas y heridas de bala en la cabeza y en el pecho. Incluso uno de ellos resultó "decapitado". El Ejército israelí enterró con la ayuda de excavadoras las ambulancias. Ocho días después la terrible escena quedó al descubierto.

Los cadáveres de varios de los paramédicos gazatíes. Hatem Khaled Reuters

Un oficial militar israelí señaló este fin de semana que se estaba examinando el vídeo y que se presentarán las conclusiones próximamente. Sin embargo, según recoge la agencia Reuters, reconoció que "la persona que dio el informe inicial se equivocó" al describir que los vehículos no llevaban encendidas la luces de emergencia. "Estamos tratando de entender por qué", añadió. "Según nuestra información, había terroristas allí, pero esta investigación no ha terminado".

La ONU ha asegurado que un equipo de emergencia fue abatido hacia las cuatro de la madrugada por las fuerzas israelíes y que los compañeros que fueron en su búsqueda también acabaron tiroteados cuando llegaron al lugar de los hechos varias horas después. Munther Abed, el único sanitario que sobrevivió el ataque y que fue puesto en libertad tras varias horas detenido, dijo haber visto a soldados israelíes abriendo fuego contra las ambulancias. Las FDI han identificado a seis de los 15 asesinados como milicianos de Hamás, según la prensa del país.

"Necesitamos justicia para las víctimas y debemos garantizar que todos los responsables rindan cuentas", reclamó el portavoz de la Media Luna Roja Palestina, Nebal Farsakh. "Sin esto, los crímenes seguirán ocurriendo". Jonathan Whittall, jefe interino de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, dijo que la versión de Israel era falsa: "Eran equipos paramédicos a los que conocía personalmente. Fueron enterrados con sus uniformes y sus guantes todavía puestos. Estaban listos para salvar vidas". En el vídeo que recoge el ataque, uno de los paramédicos exclama: "Pérdoname mamá, este es el camino que he escogido: ayudar a la gente".

El portavoz del Ejército israelí defendió la actuación de los soldados diciendo que no dispararon a los sanitarios a bocajarro y que tampoco esposaron ni ejecutaron a ninguno de ellos. A continuación detalló que las tropas informaron ese mismo día a la ONU sobre el incidente y que cubrieron los cuerpos "con telas y tierra" por la creencia de que su rescate iba a llevar tiempo. "Las FDI no intentaron encubrir nada, al contrario", subrayó el oficial. Y añadió que una excavadora apartó los vehículos para despejar la carretera, pero no pudo explicar por qué fueron aplastados y luego sepultados.

La ONU confirmó la semana pasada que había sido informada de la ubicación de los cuerpos, pero que Israel les negó el acceso a la zona durante varias jornadas. Hasta cuatro días después del ataque los servicios de emergencias no lograron acceder al lugar, donde lograron recuperar el cuerpo de un trabajador de la Defensa Civil. El domingo siguiente, en una nueva búsqueda, los equipos de rescate desenterraron otros 14 cadáveres de una fosa común.