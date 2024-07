Noa Argamani, la exrehén que va con Netanyahu a EEUU, le reprocha su poca empatía: "Lo pasé muy mal"

La exrehén Noa Argamani ha aprovechado su viaje a Estados Unidos junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para echarle en cara su experiencia más difícil durante sus ocho meses de cautiverio en Gaza: oírle declarar que la guerra contra Hamás iba a ser larga.

"El momento más duro que viví en cautiverio fue cuando escuché la radio y le oí decir que la guerra iba a ser larga. Pensé: 'No saldré de aquí'. Me rompí en ese momento", dijo la joven el lunes directamente a Netanyahu tras aterrizar en Washington, según Haaretz y el Times of Israel. Al parecer, Argamani rompió a llorar después de pronunciar estas palabras. Acto seguido, abrazó a su padre Yaakov, mientras Netanyahu permanecía impasible, informan los medios israelíes.

En EEUU, Argamani acompaña ahora a Netanyahu en su viaje a Estados Unidos junto con su padre y los familiares de otros rehenes. La joven, que fue rescatada el mes pasado de su cautiverio en Gaza junto con otros tres rehenes, también exigió al primer ministro que los 120 rehenes restantes "deben volver a casa lo antes posible, antes de que sea demasiado tarde". "Yo he visto la muerte con mis propios ojos", relató Argamani, que vio cómo sus compañeros Yossi Sharabi e Itay Svirsky fueron asesinados.

[Al menos 70 muertos en ataques de Israel en Jan Yunis, cerca de la zona humanitaria evacuada]

Las declaraciones de Argamani pueden manchar la imagen del Gobierno israelí a dos días de que Netanyahu se reúna con el presidente de EEUU, Joe Biden, y comparezca en el Congreso del país norteamericano. La joven israelí había sido criticada por otras familias de rehenes por acceder a emprender el viaje a EEUU con Netanyahu, un mandatario que muchos consideran que no ha hecho lo suficiente para conseguir la liberación de las personas secuestradas.

Según el Times of Israel, los familiares de los rehenes que viajaron a Washington también se han manifestado contra el primer ministro y le han instado a firmar inmediatamente un acuerdo con Hamás para liberar a los rehenes. El sitio de noticias Ynet cita a Daniel Neutra, hermano del rehén israelí-estadounidense Omer Neutra, que calificó la reunión de "horrenda".

Netanyahu les dijo que las condiciones de un acuerdo para su liberación "se estaban dando, sin duda", afirma el medio israelí. Sin embargo, Neutra explicó después del encuentro: "El primer ministro eludió las preguntas sobre las condiciones y el momento en que aceptaría un acuerdo. Dijo que estamos más cerca que nunca de un acuerdo, pero no dio la impresión de que esté dispuesto a aceptar un acuerdo en los próximos días".