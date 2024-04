Jordania, manzana de la discordia: el mundo árabe critica a Abdalá por parar misiles de Irán hacia Israel

El sábado pasado, los ejércitos israelí, estadounidense, británico y francés consiguieron interceptar la mayoría de drones y misiles lanzados por Irán y evitar que aterrizaran en territorio de Israel. Pero, además de los aliados occidentales de Tel Aviv, un actor inesperado desempeñó un papel importante en el derribo del ataque: Jordania, un país árabe por cuyo espacio aéreo pasaron los 300 misiles propulsados desde Irán.

La respuesta de Ammán fue agradecida por Israel, que en consonancia ha prorrogado un año más el acuerdo mutuo sobre el agua. Sin embargo, Jordania no es en absoluto un aliado del Estado sionista. El reino árabe no tardó en emitir un comunicado en el que afirmaba haber actuado en defensa propia, interceptando los objetos que entraron en el espacio aéreo jordano "porque suponían una amenaza para nuestra población y zonas pobladas." Pero Irak, donde las fuerzas iraníes tienen presencia, no respondió con esa proactividad a los ataques del sábado cuando los drones sobrevolaban Bagdad. Ahora, distintas voces árabes critican que, en realidad, la intervención del ejército iraní sólo ayudó a defender a Israel.

El domingo, el primer ministro, Bisher Khasawneh, afirmó que cualquier escalada en la región conduciría a "caminos peligrosos" y que era necesario "que todas las partes actúen con responsabilidad y ejerzan el máximo grado de autocontrol". Pero el tono del reino hachemita hacia Israel no es equidistante, y este martes el ministro jordano de Exteriores acusó a Netanyahu de "robar" atención a Gaza al "centrarse en su enfrentamiento con Irán".

[Sánchez viajará en abril a Jordania y Qatar para abordar la situación humanitaria en Gaza]

Interceptar drones y misiles iraníes fue una medida controvertida el pasado sábado para el rey Abdalá II. En las últimas semanas, han sido frecuentes las protestas y manifestaciones a favor de Palestina, así como las críticas por las gestiones de Ammán ante las acciones de Israel en Gaza. Pese a la ausencia de enfrentamientos entre Jordania e Israel, el pueblo jordano es abrumadoramente antisionista, y en el país se estima que viven alrededor de tres millones de palestinos. Eso es una de cada cinco personas, incluida la reina Rania.

El sábado, las críticas al papel de 'escudo' del reino hachemita comenzaron casi de inmediato, dentro y fuera del país. Muchos jordanos sintieron la cooperación militar jordana como una traición, y señalaron lo que consideraban hipocresía de su propio gobierno que, pese a condenar la campaña militar de Israel en Gaza, pedir un alto el fuego y apoyar la causa palestina, ayudaron a defender a Israel contra Irán. La ira popular se ha dirigido en gran medida contra Jordania, pero también contra Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Una manifestación en Ammán en apoyo a los palestinos de Gaza, el 12 de abril. Reuters

Los medios iraníes han acusado a a Ammán como "defensor" de "la entidad sionista". La aparente equidistancia de Jordania, que se ha dirigido a ambos contendientes para que no usen su territorio, refleja que Ammán se encuentra "entre la espada y la pared", con "Irán, sus aliados en Irak y Siria" por un lado, "e Israel, que causa sufrimiento en Gaza y una opinión pública que rechaza que se repeliera el ataque" en el otro, dijo el martes a Efe el analista político Amer al-Shoubaki. "Lo sucedido tiene coste para Jordania, tanto financiera como moralmente", resaltó.

[Claves del ataque que mató a tres militares de EEUU en Jordania: ¿está Irán detrás?]

[La UE anuncia nuevas sanciones contra Irán pero reclama a Israel que modere sus represalias]

La madrugada del domingo, cuando la agitación por el ataque iraní empezaba a disiparse, el periodista de HaAretz Anshel Pfeffer tuiteó: "La cooperación entre Israel y las naciones árabes para interceptar los drones y misiles iraníes podría ser una oportunidad para un nuevo marco regional que ayudaría a lograr un alto el fuego en Gaza, pero lamentablemente el gobierno de extrema derecha de [Benjamín] Netanyahu desaprovechará esta oportunidad".