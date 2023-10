Yosef, Sharon o la familia Munder: estas son las caras de los rehenes que están en manos de Hamás

El grupo terrorista Hamás mató a 1.400 personas y capturó al menos a 200 rehenes en el amanecer del 7 de octubre durante una violenta incursión en Israel desde la Franja de Gaza contra comunidades y bases situadas en el sur del Estado hebreo.

Israel respondió bombardeando Gaza con ataques aéreos, matando a miles de personas, y ha dicho en varias ocasiones que actuará para liberar a los rehenes y eliminar a Hamás. Por eso ha acumulado tanques y tropas cerca de la Franja y ha pedido a los palestinos que evacúen el norte de Gaza antes de llevar a cabo una invasión terrestre.

Hamás ha sugerido que los rehenes que tiene en su poder podrían ser intercambiados por aproximadamente 6.000 presos palestinos detenidos en prisiones israelíes. Puede parecer una idea descabellada, pero en 2011 Israel intercambió a 1.027 prisioneros palestinos para lograr la liberación de un único soldado israelí. Una decisión que fue muy criticada entonces por amplios sectores de la sociedad. En cualquier caso, Israel ha dicho que mantendrá el bloqueo de la Franja de Gaza hasta que no logre la libertad de los rehenes israelíes. Estas son las identidades de algunos de ellos:

Dafna Garcovich e Iván Illarramendi

Ambos desaparecieron el día del ataque de Hamás y las autoridades de Israel les han incluido entre los cerca de 200 secuestrados por los islamistas.

Sobre las 11:30 de la mañana de aquel 7 de octubre enviaron su último mensaje: "Creemos que ha entrado alguien en casa. No podemos hacer ruido". Desde entonces, no se volvió a saber de ellos. Cuando las fuerzas de seguridad de Israel entraron al kibutz, encontraron ocho cadáveres y decenas de supervivientes. De Iván y de Dafna, ni rastro: en su casa, no había manchas de sangre ni signos de violencia, lo cual les llevó a concluir que fueron secuestrados.

Dafna Garcovich e Iván Illarramendi, desaparecidos tras el ataque de Hamás del 7 de octubre. Cedida

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigió la "liberación inmediata" del vasco y de los demás rehenes el pasado martes, cuando habían transcurrido 11 días sin noticias de él. Es el único español desaparecido tras el ataque terrorista, después de que se confirmara la muerte de la sevillana Maya Villalobo.

Familia Calderon y familia Dan

La familia franco-israelí Calderon está viviendo una auténtica pesadilla. Gaia Calderon, de 21 años y residente en Tel Aviv, ha perdido a cinco de sus seres queridos: a su padre, a dos de sus hermanos, a su abuela y a su prima.

Erez y Sahar Calderon, hermanos de Gaia. E. E.

"Se llevaron a la mitad de mi familia" contaba al diario The Times of Israel el pasado 12 de octubre mientras lloraba desconsoladamente. "Los árabes se llevaron a mi hermano Erez, que apenas tiene 12 años. No ha tenido tiempo de vivir y disfrutar de la vida"

Gaia no estaba con su familia, ella reside en Tel Aviv. Mientras que su padre Ofer estaba en el kibutz de Nir Oz con sus hermanos Sahar y Erez cuando todo ocurrió. Su abuela Carmela vive en el mismo kibutz, en una casa situada en la misma calle un poco más abajo y con ella estaba su prima Noya, también de 12 años y con trastorno del espectro autista.

Noya Dan, prima de Gaia Calderon. E. E.

El último mensaje que Gaia recibió de su hermana decía que la familia estaba intentando esconderse en las afueras del kibutz. Sin embargo, el jueves recibió la mala noticia de que su prima Noya y su abuela Carmela habían aparecido muertas después de haber sido retenidas por Hamás.

Yaffa Adar

A Yaffa Adar le encantaba leer, escribir y mantenerse conectada. Incluso a sus 85 años, solía enviar mensajes a su familia y gif por WhatsApp. Su nieta recuerda que incluso era una persona activa en Facebook.

Yaffa Adar, anciana de 85 años secuestrada por Hamás. E. E.

Mantenerse en contacto a través de Internet era algo que se había vuelto especialmente importante para ella en los últimos años, ya que le resultaba más difícil dar paseos en el kibutz de Nir Oz en el que vivía, situado muy cerca de la Franja de Gaza. En medio de esta pelea contra su propio cuerpo, mantenía su mente ocupada y sabía lo que quería, según contó su nieta a The Times of Israel.

Por eso cuando Hamás cometió la masacre del 7 de octubre en Nir Oz y nadie pudo encontrar a Adar, su familia se preocupó. Esa preocupación se convirtió en horror cuando apareció un video en el que Yaffa aparecía en un carrito de golf en Gaza, envuelta en una manta de flores rosas.



Esas imágenes fueron una de las primeras pruebas de que Hamás no sólo había matado a israelíes (más de 1.300, en su gran mayoría civiles) sino que había arrastrado a varios de ellos hasta Gaza sin importar su edad, en la crisis de rehenes más compleja a la que se ha enfrentado nunca Israel.

Maya e Itay Regev

Maya e Itay Reguev tienen 21 y 18 años. La última vez que su padre habló con ellos fue durante las primeras y frenéticas horas de la mañana del sábado 7 de octubre, cuando los dos hermanos intentaban escapar de los terroristas de Hamás en la rave del Festival Supernova.

Maya e Itay Regev. E. E.

Su padre tiene una grabación de la voz de Maya durante el ataque terrorista, en la que se la oye gritar: "¡Me han disparado, me han disparado!". El padre de Maya mantiene la calma, le pide que le envíe su ubicación y le pregunta dónde está.

"¡Me están matando, nos están matando! Itay, coge volante", grita Maya. "¿Dónde estás?" pregunta su padre. "No puedo, no puedo... estamos muertos, nos están disparando", grita Maya. "Te quiero".



El padre de Maya intentó localizar su ubicación, pero no tuvo tiempo. Les dijo que se escondieran, pero no pudieron atender su petición. Y esa fue la última vez que supieron de ellos, cuenta a The Times of Israel Mirit Regev, madre de Maya e Itay.

Unas horas más tarde apareció en las redes sociales un vídeo de Hamás que mostraba a los dos hermanos atados en la parte trasera de una camioneta. "Fueron a una fiesta para divertirse", cuenta su padre. "No me importa la política, sólo quiero que mis hijos vuelvan sanos y salvos".

Ofelia Roitman

Ofelia Roitman, de 77 años, es una de las personas de nacionalidad argentina secuestradas por los terroristas de Hamás. Su paradero, como el del resto de secuestrados, se desconoce.

Ofelia abandonó Argentina en 1985 para instalarse en Israel y comenzar una nueva vida, según cuenta el diario Clarín. Se instaló en el kibutz Nir Oz, una aldea comunitaria muy cercana a la frontera con Gaza y allí vivió toda su vida junto a su esposo Héctor. Este kibutz fue uno de los primeros atacados por Hamás.

Familia Munder

Ohad Munder, que cumplió nueve años el lunes, estaba en una reunión familiar junto a su madre y sus abuelos en el kibutz Nir Oz cuando los terroristas de Hamás atravesaron la valla fronteriza de Gaza.

Desde entonces no se ha sabido nada del pequeño Ohad ni de su madre Karen Munder, de 54 años, ni de sus abuelos Ruth y Abraham, ambos de 78.

Según informa la cadena estadounidense NBC el ejército israelí confirmó que los teléfonos móviles de la familia habían sido detectados en Gaza. Pero a pesar de ver horas de vídeos caóticos que pretendían mostrar los ataques, una fuente familiar ha señalado a la citada cadena que no tiene pruebas suficientes de que hayan sido trasladados a Gaza.

Hersh Goldberg-Polin

Hersh Goldberg-Polin es un joven de 23 años de Jerusalén que nació en California. La noche antes de que fuera tomado como rehén por Hamás en la rave del Festival Supernova, bailó en la sinagoga de su familia en Jerusalén durante la festividad de Simjat Torá, cenó con ellos en casa de amigos cercanos de la familia y al terminar se fue de acampada con un amigo.

Sus padres no sabían exactamente hacia dónde se dirigía. "Tienen 23 años, ya no son unos bebés", contaba su madre, Rachel Goldberg, a la revista People. "Y esa fue la última vez que lo vi".

Goldberg-Polin, que terminó su servicio militar como médico justo después de la Pascua judía, había trabajado como médico para grupos escolares en los últimos meses, ganando dinero para viajar. El último que hizo fue en verano: nueve semanas recorriendo seis países europeos y participando en diferentes raves.

El estadounidense Hersh Golberg-Polin, desaparecido tras el ataque al festival de música en Israel. Facebook (Cody Vallez Norton)

La última vez que su madre tuvo noticias de Hersh fue en la madrugada del 7 de octubre, cuando su hijo envió dos mensajes de WhatsApp, uno diciéndoles a sus padres que los quería y otro en el que decía "lo siento".

Según la información facilitada por algunos testigos y recogida por el diario The Times of Israel, Goldberg-Polin terminó en un refugio junto con otros que habían acudido a la rave y se había hecho un torniquete en el brazo. Los terroristas cogieron a todas las personas que estaban en el refugio y, entre ellos, se llevaron a Goldberg-Polin, al que cargaron en la parte trasera de una camioneta junto con otros rehenes.

Ofir Tzarfati

Ofir Tzarfati también estaba en el festival de música Supernova cuando Hamás convirtió la fiesta en pesadilla. Fue secuestrado junto con el resto de rehenes en la mañana del sábado 7 de octubre, justo después de haber cumplido 26 años el viernes.

"A Ofir le encanta la fiesta y fue al festival Supernova para disfrutar de la naturaleza junto con otros jóvenes como él", contaba su amigo Noam Mamam al diario Jewish Journal. Y a través de una nota de Whatsapp explicaba al citado diario: "Ahora no sé dónde está. No sé si está secuestrado o si está vivo".

Romi Gonen

Romi Gonen es una joven de 23 años que también había acudido al festival Supernova cuando fue secuestrada por Hamás. Su madre, Meirav Gonen, ha explicado al medio digital The daily signal que estuvo hablando con ella por teléfono durante 45 minutos hasta que se perdió la conexión.

"Sé que la dispararon", contó su madre a la citada publicación. "Me llamó a las 10.15 de la mañana del sábado y estuve hablando con ella hasta las 10.58, noté que la comunicación se iba debilitando y escuché disparos a su alrededor y gritos en árabe... en esos gritos decían que estaba viva y que la necesitaban".

"Es desolador", dice la madre de Romi. "Se te agolpan los pensamientos y los sentimientos a la vez y tienes que parar un momento para poder escucharlos".

Yair Yaakov y Meirav Tal

Meirav Tal (53 años) vivía con su pareja, Yair Yaakov (59 años) y los dos hijos de este, Yagil (13 años) y Or (17 años), en el kibutz de Nir Oz. La hermana de Meirav ha contado al medio Ynetnews que habló con ella a las 8.30 de la mañana del sábado y que inmediatamente tuvo el presentimiento de que algo iba a pasar.

Tanto Meirav como Yair y sus hijos están secuestrados por Hamas. Él estaba con ella en el refugio antiaéreo y se enfrentó a los terroristas. Los hijos de Yair, que vivían junto con ellos en el kibutz, también estaban presentes cuando ocurrieron los hechos.

Yosef Haim Ohana

Yosef Haim Ohana (23 años) también estaba disfrutando de la música, el baile y la diversión en el festival Supernova cuando fue sorprendido por los terroristas.

Existen unas imágenes grabadas en vídeo en las que se ve a Yosef disfrutando de la fiesta a las 6 de la madrugada y unas horas después hacen su aparición los terroristas de Hamás. "Están disparando cohetes", se le oye decir a la cámara.

Yosef se escondió debajo de un coche, pero no consiguió burlar a los terroristas y fue capturado como rehén. Así se lo han confirmado las autoridades israelíes a sus familiares. Su madre intenta "ser optimista" y sólo espera "que vuelva con vida".

Sharon y Noam Avigdori

Sharon Avigdori (52 años) es una psicóloga especializada en personas con necesidades especiales que fue secuestrada junto con su hija Noam (12 años). Ambas se habían ido a visitar a unos familiares que vivían en el kibutz Beeri, otro de los lugares donde Hamás sembró el terror el sábado 7 de octubre.

El marido de Sharon, Hen Avigdori, se quedó con su hijo de Omer, de 16 años, en Tel Aviv. Todavía no saben qué es lo que ha pasado. A mí casa han venido funcionarios del Gobierno para decirme que manejan tres categorías muy sombrías: están desaparecidas, secuestradas o muertas.

"Dos oficiales del ejército vinieron a mi casa el otro día" explicaba Hen Avigdori al diario The New York Times. "Estuvimos sentados durante una hora y se ofrecieron a ayudarnos en lo que necesitáramos, incluso en las compras. Al final, uno de ellos se levantó y dijo: "Es hora de ponernos al día". ¿Y sabes qué hizo a continuación? Sacó un cuaderno de notas y me dijo: "Cuéntenos lo que sabe". Y me quedé pasmado, con cara de ¿no deberían ser ustedes quienes me dijeran a mí lo que saben?"

Evyatar David

Para la familia de Evyatar David (23 años), la incertidumbre es la parte más difícil. "Lo único que tienes es tu imaginación", contaba su primo, Jonathan Guttman, a la NBC.

En algunos de los vídeos filmados por los terroristas de Hamás después de atacar el festival de música Supernova, se ve a Evyatar atado y parece aterrorizado.

Su familia supo de él por última vez ese sábado por la mañana. Nos envió un mensaje y nos dijo que estaba bien, a pesar de que en el vídeo se escuchaban los lanzamientos de los cohetes, explicó su primo a la citada cadena de televisión estadounidense.

Los amigos que sobrevivieron al ataque contaron a la familia que David había tratado de ayudar a la gente a escapar y que se quedó atrás para atender a los heridos, siempre según la versión que Guttman, el primo de David ofreció a la NBC. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado a la familia que Evyatar es uno de los rehenes de Hamás. Sus familiares están aterrorizados, pero el hecho de verle con vida en el vídeo les da un halo de esperanza.

