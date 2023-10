Angustioso éxodo masivo hacia el sur de Gaza al cumplirse el ultimátum de Israel previo a la invasión

La situación en la Franja de Gaza se vuelve más dramática cada segundo. A lo largo del viernes, esta "cárcel al aire libre" se replegó sobre sí misma: los habitantes de la mitad norte, que incluye la ciudad de Gaza y concentra a un millón de personas, evacuaron la zona y se refugiaron en el sur del enclave. Israel había emitido una orden esa mañana: en papeletas lanzadas desde el cielo, el Ejército informó a los gazatíes tenían 24 horas para despoblar "temporalmente" sus casas. El éxodo resulta catastrófico en un territorio de apenas 365 km² que ya es una de las áreas más densamente pobladas del mundo.

Con el aviso del viernes, Israel también declaró que su infantería y sus carros de combate comenzarían las primeras incursiones terrestres en la Franja tras una semana de operaciones aéreas. Hamás reaccionó ordenando a sus ciudadanos no abandonar la ciudad, y el portavoz de su Ministerio del Interior ha contado a Reuters: "Decimos a la gente del norte de Gaza y de la ciudad de Gaza que se queden en sus casas y en sus lugares". Las mezquitas transmiten el mensaje: "Agarraos a vuestras casas. Aferraos a vuestra tierra".

Pero las imágenes del día mostraron a miles de personas en las carreteras rumbo a ciudades del sur como Rafah o Jan Yunis. Osama Alaklouk es el jefe de neurocirugía del hospital de Shifa, en la ciudad de Gaza. Allí presenció alguna de las escenas más delicadas de la masacre que el Ejército israelí provocó en respuesta al ataque del sábado 6 de octubre. Ahora, busca refugio en el pueblo sureño de Deir al-Balah. "Ha venido aquí toda nuestra familia, estamos 45 personas en una casa. Estamos bien, aunque no sabemos si volveremos a nuestros hogares", cuenta a EL ESPAÑOL.

Una familia palestina huye en coche al sur de la Franja de Gaza, este viernes. Reuters

"La situación es dramática, hemos tenido que dejar nuestras casas porque nos amenazaron de que nos iban a bombardear. Por favor, si podéis contactar con mi hijo, avisadle de que estoy en el sur", pide. Las comunicaciones se han vuelto muy difíciles en las últimas horas. La tarde del jueves, la conexión a internet se veía constantemente interrumpida, y no funcionaban ni las llamadas de WhatsApp ni se lograban enviar las notas de voz. "No hay electricidad desde hace tres días. Estamos dependiendo de baterías externas", asegura Islam, una española nacida en Gaza.

Islam vive con su marido y su bebé de tres meses en la ciudad de Gaza, y en su intento de abandonar la zona sólo ha conseguido llegar a un barrio del este al que se extiende la amenaza de bombardeos. "Actualmente estamos aquí refugiados, en casa de mis suegros. No tenemos coche, y en esta situación es imposible conseguir uno", lamenta. "Estamos todo el día pensando: ¿qué podemos hacer? Estamos cansados de tanto pensar", confiesa.

La joven prosigue: "El consulado español no nos ha facilitado ni un vehículo ni una residencia protegida en la Franja, y nos da miedo que nos bombardeen en el trayecto. No hay tregua como para salir de una forma segura, y el bombardeo sigue en pie. No voy a ir ahí al sur de Gaza, donde no tengo refugio, para quedarme en la calle. Así que, como no hay lugar seguro, lo mejor es que nos quedemos donde estamos. No vamos a salir", resuelve.

Para Islam, "la esperanza brilla por su ausencia. Cada vez es más mínima: cada día despertamos con peores noticias, cada día es más difícil que el anterior, cada día tenemos menos recursos". Al contrario que ella, hay otros gazatíes que no abandonan el norte de la Franja por convicción. "La muerte es mejor que marcharse", dice Mohamed, de 20 años, entre los escombros de un edificio demolido el miércoles por un ataque aéreo israelí. "Nací aquí y moriré aquí, irse es rendirse", expresó a Reuters.

Población y división de la Franja de Gaza. Lina Smith

La ONU ha advertido de que es imposible que los habitantes de Gaza hagan caso del llamamiento de Israel "sin consecuencias humanitarias devastadoras". "La soga alrededor de la población civil de Gaza se está tensando. ¿Cómo se supone que 1,1 millones de personas van a desplazarse por una zona de guerra densamente poblada en menos de 24 horas?", escribió en las redes sociales el jefe de ayuda de la ONU, Martin Griffiths.

El otro país fronterizo con la Franja, Egipto, no ha ayudado a desatascar el bloqueo del pueblo palestino en Gaza. El ministro de Exteriores de El Cairo condenó los llamamientos del Ejército israelí, y comunicó que tal medida constituiría una "grave violación" del derecho internacional humanitario y pondría en peligro la vida de los habitantes de Gaza. Sin embargo, tanto el país vecino como la cercana Jordania se escudan en que "están esperando la autorización de los israelíes para permitir que los camiones [de ayuda] crucen sin amenaza de otro ataque aéreo", según contó a la CNN un funcionario de Ammán.

Estados Unidos, que ha pedido a Israel que proteja a los civiles, no dudó en apoyar públicamente a sus aliados en Jerusalén. El portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que una evacuación de tal magnitud era una "tarea difícil", pero que Washington no iba a cuestionar la decisión de decir a los civiles que se marcharan. "Entendemos lo que están tratando de hacer y por qué están tratando de hacer esto: para tratar de aislar a la población civil de Hamás, que es su verdadero objetivo", dijo Kirby a MSNBC.

Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina rival de Hamás, dijo en Jordania al Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, que el desplazamiento forzoso de palestinos en Gaza constituiría una repetición de 1948, cuando cientos de miles de palestinos huyeron o fueron expulsados de lo que hoy es Israel. La mayoría de los habitantes de Gaza son descendientes de esos refugiados.

